Całe Niemcy za 49 euro - w tym roku bilet miesięczny utrzymany w starej cenie

Na temat biletu miesięcznego uprawniającego do podróżowania kolejami regionalnymi, autobusami i komunikacją miejską po Niemczech w ostatnich kilkunastu tygodniach odbyło się wiele gorących dyskusji. Landy i rząd centralny spierały się, kto ma ponosić koszty z tym związane. W pewnym momencie groziło podniesienie jego ceny, ale ostatecznie udało się ją utrzymać na zeszłorocznym poziomie – pisze portal Schengen Visa Info.

Reklama

Przypomnijmy, chodzi o karnet ważny przez miesiąc za 49 euro, który uprawnia do podróżowania na krótkich i średnich dystansach komunikacją miejską i regionalną (pociągi, autobusy).

Czytaj więcej Nowe Trendy Niemiecka Centrala Turystyki: Turystów ciągnie do naszych miast, wykorzystamy to Chęć zobaczenia niemieckich miast będzie najsilniejszym czynnikiem napędzającym niemiecką turystykę przyjazdową w 2024 roku – ocenia Niemiecka Centrala Turystyki. Przygotowuje pod ten trend kampanie promocyjne, by ruch turystyczny osiągnął poziom sprzed pandemii.

Tani bilet po całych Niemczech dla wszystkich

Minister transportu Nadrenii Północnej-Westfalii Oliver Krischer, ogłaszając decyzję w tej sprawie, wyraził nadzieję, że w tym roku jeszcze więcej ludzi niż w zeszłym zdecyduje się na zakup biletu. Jeśli tak się stanie, wzrosną przychody ze sprzedaży. – To dobry dzień dla wszystkich obecnych i, miejmy nadzieję, wielu przyszłych użytkowników lokalnego transportu publicznego - Konferencja Ministrów Transportu jednomyślnie podjęła decyzję o utrzymaniu ceny biletu na poziomie 49 euro miesięcznie w 2024 roku – zakomunikował.

Bilet został wprowadzony w maju zeszłego roku i od tego czasu cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród Niemców, ale także wśród podróżnych z innych krajów. Tylko w lipcu i sierpniu skorzystało z niego co najmniej 10 milionów ludzi. Jest on imienny,i nie można go przenosić na inne osoby.