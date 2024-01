Niemiecka Centrala Turystyki: Turystów ciągnie do naszych miast, wykorzystamy to

Zostań dłużej w miastach i na wsi

Według analizy World Travel Monitor IPK International 2023, przeprowadzonej na zlecenie DZT w 27 krajach, 93 procent przyjeżdżających do Niemiec jest zainteresowanych połączeniem wycieczki do miasta z możliwością odpoczęcia blisko natury i podziwiania krajobrazów. 34 procent skupiłoby się na mieście, 21 procent na przyrodzie, a 37 procent na mieście i przyrodzie w równym stopniu. Dlatego DZT zachęca do przedłużenia pobytu w Niemczech przez zagranicznych turystów poprzez łączenie pobytu w mieście z wycieczkami po okolicy. Taka kampania przyczynia się – zdaniem DZT – do ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Zwiększa też przychody z turystyki i pomaga rozproszyć ruch turystyczny na regiony wiejskie.

Dodatkowe możliwości dzięki aplikacjom open data

Uruchomiony w połowie 2023 roku projekt „Knowledge Graph” otwiera nowe możliwości marketingowe - kilka międzynarodowych internetowych platform turystycznych już wykorzystuje gromadzone tam dane do przedstawiania miast i wykorzystywania ich bogatej oferty turystycznej. Poza marketingiem, open data tworzą podstawę technologiczną do usług wspieranych przez sztuczną inteligencję – dzięki nim można regulować natężenie ruchu turystycznego i optymalizować wykorzystanie transportu. A w dalszej konsekwencji zmniejszać negatywny wpływ turystów na klimat i środowisko naturalne przy jednoczesnym poprawianiu wrażeń gości z wizyty w „inteligentnym mieście” (ang. smart city).

Miasto przyszłości jako cel podróży

Centra miast przechodzą intensywne zmiany. Handel detaliczny, który przez długi czas w nich dominował, częściowo przeniósł się do internetu, a wiele gmin opracowuje innowacyjne i ekologiczne koncepcje transportu. Miasto przyszłości staje się coraz „inteligentniejsze”, a jego mieszkańcy łączą pracę zdalną z udziałem w wydarzeniach artystycznych i w społeczno-kulturalnych przestrzeniach spotkań. Miasto „harmonizuje z regionalną tożsamością otaczającego je regionu”.

Prowadzona na świecie kampania DZT „Niemcy - kraj sztuki i kultury" nawiązuje do tych trendów. Jej wątki opisane jako "Design.Kultura.Podróże", "Historia.Kultura.Podróże", "Wino.Kultura.Podróże" i "Muzyka.Kultura.Podróże" są przygotowane z myślą o gościach ze środowisk, dla których ważny jest styl życia zgodny z wyższymi wartościami i które są szczególnie zainteresowane odwiedzaniem miast w Niemczech. Prezentuje im oferty turystyczne, wyraźnie przemawiające do nich.