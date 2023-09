Niemcy: Mamy dużo kultury i obiektów UNESCO i nie przestaniemy się nimi chwalić

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) planuje w przyszłym roku wzmocnić wizerunek Niemiec, jako kierunku zrównoważonych podróży kulturowych. Przygotowany w 2022 roku przez Anholt-Ipsos ranking marek narodowych (Nation Brands Index) pokazał, że Niemcy są postrzegane na świecie przez pryzmat historycznych budowli, współczesnej kultury i sztuki i tętniących życiem miast.

Z kolei według badań „Monitora jakości niemieckiej turystyki” (Qualitätsmonitor Deutschlandtourismus) z okresu maj 2015 - październik 2022, 47 procent turystów wskazało jako powód przyjazdu do Niemiec ich zabytki, 35 procent architekturę, a 33 procent kulturę i sztukę.

- Niemcy charakteryzuje wyjątkowy krajobraz artystyczno-kulturowy. Jego bogactwo i różnorodność jest integralnym składnikiem miejskiego życia i silnym motywem pobudzającym do podejmowania podróży przez turystów z zagranicy – mówi cytowana w komunikacie DZT prezes tej organizacji Petra Hedorfer. – Europejczycy odbyli w 2022 roku 140 milionów podróży w celach związanych z kulturą, z których aż 16,4 miliona przypadło na przyjazdy do Niemiec – ta wielkość lokuje nas na pierwszym miejscu wśród kierunków turystycznych całego świata. I tę pozycję chcemy umacniać. Ponadto kampania nawiązuje do idei zrównoważonego rozwoju w turystyce i w tym kontekście ma zachęcać do dłuższych pobytów, a także aktywizować obszary wiejskie pod względem turystycznym.

Nowa kampania „Niemiecka kultura i sztuka”

Nowa kampania DZT, która ruszy w kwietniu 2024 roku zaprezentuje więc Niemcy jako miejsce, w którym można się wyjątkowo intensywnie korzystać z oferty kulturalnej, obejmującej zabytki, sztukę współczesną, galerie, pracownie artystów, a także akademie, gromadzące młodych twórców z całego świata.