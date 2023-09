Niemcy - jeszcze więcej zrównoważonej turystyki. Promocja także w Polsce

Jak wynika z analizy IPK International Deutschland z września 2022 roku potencjalni goście plasują Niemcy na trzecim miejscu wśród 27 państw porównywanych pod względem ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju – czytamy w komunikacie DZT.

Stąd pomysł DZT, aby wykorzystać ten pozytywny aspekt postrzegania kraju na tle międzynarodowej konkurencji. - W prowadzonej już od 2021 roku kampanii ‘Feel Good’ z powodzeniem wypromowaliśmy na rynkach świata całe mnóstwo profesjonalnych ofert turystycznych opatrzonych certyfikatami zrównoważonego rozwoju – mówi cytowana w informacji prasowej prezes DZT Petra Hedorfer. - Pokazujemy w niej teraz, jak podczas jednego wyjazdu do Niemiec można wspaniale połączyć zrównoważony rozwój, rozrywkę i przyjemności oraz bogactwo doznań i przeżyć. Proponowane w ramach kampanii pomysły na podróże pokazują, że coraz więcej regionów turystycznych, hoteli, biur podróży i dostawców usług zwraca się w kierunku zrównoważonego rozwoju. Kierunek strategiczny i realizacja kampanii bardzo konkretnie wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ i tworzą fundament, na którym opieramy nasze działania w kształtowaniu zrównoważonej niemieckiej turystyki przyjazdowej - przekonuje.

Simply Feel Good także w Polsce

Centralnym elementem kampanii Simply FEEL GOOD 2023 jest strona w internecie. Ta swoista „baza inspiracyjno-informacyjna” prezentuje prawie 140 wybranych w konkursie pomysłów na zrównoważone podróżowanie. Dzielą się one na cztery segmenty: „odkrywanie”, „przyjemności”, „noclegi” i „w trasie”.

Dodatkowo mapy Niemiec zawierają linki do kolejnych ofert zrównoważonego podróżowania na stronach internetowych 16 krajów związkowych i do miejsc zakwaterowania, które mogą wykazać się posiadaniem co najmniej jednego z 17 uznanych certyfikatów zrównoważonego rozwoju.