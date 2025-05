Szukasz spokoju w wakacje? Jest lista najbardziej i najmniej zatłoczonych wysp i miast

Malownicze wybrzeże i góry, spektakularne plaże i autentyczna włoska atmosfera bez tłumów mogą być scenerią dla osób, które wybiorą się do Kalabrii – konkretnie do Tropei, jednego z najpiękniejszych miasteczek regionu. Odwiedza go jedynie około 500 tysięcy ludzi rocznie.

Wolin – oaza spokoju, dobrego jedzenia i niskich cen

W zestawieniu pojawiła się także Polska, a konkretnie wyspa Wolin, którą charakteryzują piaszczyste plaże i klify o wysokości do 100 metrów. To - zdaniem Which? - idealne miejsce na spokojny wypoczynek nad morzem. Za Wolinem przemawiają łatwy dojazd z Wielkiej Brytanii (lot do Szczecina), przystępne ceny, bo dobra ryba i piwo kosztują raptem 50 złotych, czyli 10 funtów.

Which? poleca również estońskie Haapsalu - nadmorski kurort o uzdrowiskowym charakterze, znajdujący się w odległości półtorej godziny drogi od Tallina i rumuński Teleorman, który jest najmniej turystycznym regionem w Europie (20 noclegów na 1000 mieszkańców w 2023 roku). Jego atrakcje to kuchnia regionalna, plaża nad Dunajem „Briza Dunarii” i klasztor św. Jana Wołoskiego. Brak masowej turystyki gwarantuje autentyczność i serdeczne przyjęcie.