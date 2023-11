Niemców ciągnie do Polski. „Trzy miliony to dobry wynik”

W rozmowie z niemieckim portalem branży turystycznej Reise vor-9 Guldon wskazuje, że Polska znów jest na ścieżce wzrostu, jeśli chodzi o przyjazdy gości z Niemiec. Obecny rok to pierwszy normalny rok od czasu odwołania pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie.

W Polsce dobra cena do jakości

Zapytany, jak Polska radziła sobie z wyzwaniem w postaci wojny w Ukrainie, odpowiada, że ZOPOT postawił na komunikację – stale podkreślał, że nasz kraj jest bezpieczny. Obecnie ten temat już nie istnieje.

Dyrektor przyznaje, że pobyt w Polsce zdrożał, ale pozostaje ona kierunkiem z dobrym stosunkiem ceny do jakości. W tym względzie nic się nie zmieniło - różnica w kosztach wypoczynku w porównaniu z niemiecką ofertą krajową jest nadal widoczna.

Cena to jednak tylko jeden z powodów, dla których Niemcy wyjeżdżają do Polski. Jest ich o wiele więcej, choćby rozwinięta infrastruktura drogowa – Polska ma nowe autostrady, otwarto tunel pod Świną, dzięki czemu podróżni z Berlina i Brandenburgii mają łatwiejszy dojazd do Świnoujścia. Nie bez znaczenia są także ścieżki rowerowe, na przykład 300-kilometrowa Pętla Mazurska, czy ścieżka w koronach drzew w Świeradowie-Zdroju. Do tego w hotelarstwie trwa boom budowlany – wkrótce w Pobierowie otworzy się nowy hotel Gołębiewski, który będzie miał trzy tysiące łóżek.