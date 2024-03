Najpopularniejsze atrakcje Wielkiej Brytanii? Na podium dwa muzea i park

W roku koronacji Karola III liczba zwiedzających Pałac Buckingham podczas letniego otwarcia wzrosła względem poprzedniego roku o 75 procent do 501,5 tysiąca, zamek w Windsorze o 66 procent do 1,4 miliona, a Opactwo Westminsterskie o 49 procent do 1,6 miliona.

W Szkocji najczęściej odwiedzaną atrakcją było Muzeum Narodowe Szkocji w Edynburgu, w Irlandii Północnej Titanic Belfast (muzeum Titanica), zaś w Walii Narodowe Muzeum Historii St Fagans w Cardiff (skansen poświęcony kulturze walijskiej).

Atrakcje pod dachem odnotowały 23-procentowy wzrost liczby odwiedzających, zaś te na świeżym powietrzu 2-procentowy.

Atrakcje turystyczne wciąż gonią wynik sprzed pandemii

Łączna liczba wizyt w 374 atrakcjach zrzeszonych w ALVA wyniosła 146,6 miliona i była o 19 procent większa w porównaniu z rokiem 2022, ale o 11 procent mniejsza niż w 2019 (wówczas 163,9 miliona).

Dyrektor ALVA Bernard Donoghue tłumaczy to tym, że podczas pandemii wiele osób porzuciło zwyczaj chodzenia do muzeów i galerii, nie bez wpływu na te wyniki pozostają też wysokie koszty życia, a co za tym idzie, chęć oszczędzania. Ponadto do poziomu sprzed pandemii nie wróciła jeszcze liczba turystów zagranicznych, zwłaszcza z Chin, którzy stanowili znaczną część ogólnej liczby odwiedzających atrakcje Wielkiej Brytanii i zazwyczaj wydawali dużo.