Sagrada Família zostanie wreszcie ukończona? Ogłoszono termin

Esteve Camps twierdzi jednak, że mimo to należy trzymać się pierwotnego planu Gaudíego.

- Realizujemy go co do joty, jesteśmy spadkobiercami Gaudíego. Plan podpisany przez Gaudíego i przedstawiony lokalnym władzom w 1915 roku uwzględnia klatkę schodową - mówi Camps, cytowany przez theguardian.com.

Salvador Barroso, prawnik i przedstawiciel stowarzyszenia zrzeszającego poszkodowanych z powodu Sagrady Famílii, chce zatrzymać budowę schodów. Twierdzi, że nie zostały one zaprojektowane przez Gaudíego, ale przez uczniów po jego tragicznej śmierci.

Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć rada miasta.

127 milionów euro z datków i biletów

W zeszłym roku Sagradę Famílię odwiedziło 4,7 miliona osób, o 24,7 procent więcej niż w roku poprzednim i o 10 tysięcy mniej niż w 2019.

Najwięcej, bo 85 procent, zwiedzających pochodziło z zagranicy, przy czym najliczniejszą grupę stanowili Amerykanie (19 procent ogółu turystów zagranicznych), za którymi uplasowali się Francuzi (7,5 procent), Włosi (7,2 procent) i Brytyjczycy (5,9 procent). Hiszpanie stanowili 14,6 procent ogółu zwiedzających. W różnego rodzaju nabożeństwach wzięło udział 332,4 tysiąca wiernych.