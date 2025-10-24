Reklama

Największa atrakcja Teneryfy będzie płatna. Nawet 25 euro

Za wejście do Parku Narodowego Teide na Teneryfie i na leżący w nim wulkan Teide, najwyższy szczyt Wysp Kanaryjskich i całej Hiszpanii, turyści będą musieli wkrótce zapłacić nawet 25 euro.

Publikacja: 24.10.2025 06:00

Przystanek po drodze na Teide z widokiem na Pico Viejo (3134 metrów)

Przystanek po drodze na Teide z widokiem na Pico Viejo (3134 metrów)

Foto: PAP/DPA, Peter Zimmermann

Nelly Kamińska

Władze Teneryfy zatwierdziły „opłatę ekologiczną” za wejście do Parku Narodowego Teide i na wulkan Teide, najwyższy szczyt Hiszpanii (3718 metrów nad poziomem morza) i najchętniej odwiedzaną atrakcję przyrodniczą Teneryfy, figurującą na liście światowego dziedzictwa UNESCO – podaje portal canarianweekly.com.

Nowy przepis wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku.

Zasady dostępu do szlaków prowadzących na szczyt zależeć będą od statusu i wieku turysty. Mieszkańcy Teneryfy i dzieci w wieku poniżej 14 lat, a także licencjonowani przewodnicy górscy, mają zagwarantowany wstęp bezpłatny. Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich zapłacą od 3 do 6 euro, w zależności od tego, czy wejście odbywa się w dzień powszedni, czy w weekend. Wszyscy pozostali zapłacą od 10 do 25 euro, w zależności od wybranej trasy i dnia.

Wedle doniesień medialnych opłaty obowiązywać będą na szlaku nr 7 (Montaña Blanca – La Rambleta) i szlaku nr 10 (Telesforo Bravo), który prowadzi z La Rambleta do krateru szczytowego.

Czytaj więcej

Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu
Zanim Wyjedziesz
Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu
Reklama
Reklama

Teide z dziennym limitem turystów i rezerwacjami

Wszyscy odwiedzający będą musieli wcześniej zarezerwować wstęp za pośrednictwem platformy Tenerife ON, która zostanie uruchomiona przed wprowadzeniem nowych zasad.

Na szczyt będzie mogło wejść tylko 300 turystów dziennie, podzielonych na trzy grupy po sto osób wyruszających w trzech przedziałach czasowych. Ma to zapobiec zatłoczeniu szlaków.

Trzeba będzie mieć przy sobie wydrukowane lub elektroniczne zezwolenie i dokument tożsamości. Za wejście na szlak bez rezerwacji i opłaty grozi grzywna do 600 euro. Turyści, którzy zarezerwują i nie wykorzystają zezwoleń bez uzasadnienia, mogą dostać tymczasowy zakaz wstępu, a łamiący zasady przewodnicy – roczne zawieszenie.

Władze Teneryfy szacują, że podatek przyniesie około 650 tysięcy euro rocznie. Jest on elementem strategii środowiskowej i ma pomóc w doprowadzeniu do równowagi między turystyką i ochroną przyrody, podobnie jak opłata ekologiczna obowiązująca już w wąwozie Masca – tłumaczy prezydent Teneryfy Rosa Dávila.

Jej zdaniem ruch turystyczny w Parku Narodowym Teide stał się w ostatnich latach „niezrównoważony”. W 2020 roku park odwiedziło około 3,5 miliona turystów, w 2024 roku ich liczba wzrosła do ponad 5 milionów, z czego 89 procent. stanowili przyjezdni, a tylko 11 procent mieszkańcy. Ten wzrost obciąża „delikatny ekosystem wulkaniczny Teide”, co skłoniło władze do podjęcia działań na rzecz jego ochrony.

W ramach tych działań utworzonych zostanie również 16 nowych stanowisk pracy w parku – dla ośmiu strażników leśnych z uprawnieniami do wystawiania mandatów i ośmiu specjalistów technicznych, takich jak inżynierowie leśnictwa i rolnictwa.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Władze Bolzano twierdzą, że potrzebują pieniędzy na sprzątanie po psach i wyznaczanie im wybiegów
Zanim Wyjedziesz
Turysta z psem musi za czworonoga zapłacić podatek – uważa włoskie miasto

Władze Teneryfy: Musimy zachować Teide dla przyszłych pokoleń

– Teide to nie tylko symbol naszej tożsamości, ale także dziedzictwo naturalne, które musimy odpowiedzialnie chronić. Nasze działania mają na celu zapewnienie odwiedzającym możliwości dalszego cieszenia się jego majestatem, a jednocześnie zachowanie go dla przyszłych pokoleń – podkreśla Rosa Dávila.

– To odważna decyzja i pierwsze z wielu wytycznych, które ochronią nasz park narodowy, należący do wszystkich mieszkańców Teneryfy. Musimy zapobiegać jego degradacji – dodaje.

Niektórzy ekolodzy sprzeciwiają się jednak opłacie, argumentując, że zamienia ona Park Narodowy Teide w „park rozrywki” i niekoniecznie przełoży się na lepszą ochronę jego ekosystemu.

W ostatnim czasie mieszkańcy Wysp Kanaryjskich zorganizowali kilka protestów przeciwko masowej turystyce. Jako jeden z głównych jej skutków wskazywali niszczenie przyrody.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Wyspy Kanaryjskie opłata turystyczna Teneryfa

Władze Teneryfy zatwierdziły „opłatę ekologiczną” za wejście do Parku Narodowego Teide i na wulkan Teide, najwyższy szczyt Hiszpanii (3718 metrów nad poziomem morza) i najchętniej odwiedzaną atrakcję przyrodniczą Teneryfy, figurującą na liście światowego dziedzictwa UNESCO – podaje portal canarianweekly.com.

Nowy przepis wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu
Zanim Wyjedziesz
Greckie wyspy nie wytrzymują naporu turystów. Chcą wprowadzić bilety wstępu
Turysto, jesteś zmęczony i zestresowany? Podróż do Szwecji postawi cię na nogi
Zanim Wyjedziesz
Turysto, jesteś zmęczony i zestresowany? Podróż do Szwecji postawi cię na nogi
Tunezja w turystycznej ofensywie: silne odbicie i ambitne cele na 2025 rok
Zanim Wyjedziesz
Tunezja w turystycznej ofensywie: silne odbicie i ambitne cele na 2025 rok
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Mieszkańcy Sycylii nie zapłacą za wstęp do krateru, inni goście muszą uiścić 5 euro
Zanim Wyjedziesz
Na Etnę tylko z biletem. Nawet burmistrz oburzony
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie