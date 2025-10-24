Największa atrakcja Teneryfy będzie płatna. Nawet 25 euro

Teide z dziennym limitem turystów i rezerwacjami

Wszyscy odwiedzający będą musieli wcześniej zarezerwować wstęp za pośrednictwem platformy Tenerife ON, która zostanie uruchomiona przed wprowadzeniem nowych zasad.

Na szczyt będzie mogło wejść tylko 300 turystów dziennie, podzielonych na trzy grupy po sto osób wyruszających w trzech przedziałach czasowych. Ma to zapobiec zatłoczeniu szlaków.

Trzeba będzie mieć przy sobie wydrukowane lub elektroniczne zezwolenie i dokument tożsamości. Za wejście na szlak bez rezerwacji i opłaty grozi grzywna do 600 euro. Turyści, którzy zarezerwują i nie wykorzystają zezwoleń bez uzasadnienia, mogą dostać tymczasowy zakaz wstępu, a łamiący zasady przewodnicy – roczne zawieszenie.

Władze Teneryfy szacują, że podatek przyniesie około 650 tysięcy euro rocznie. Jest on elementem strategii środowiskowej i ma pomóc w doprowadzeniu do równowagi między turystyką i ochroną przyrody, podobnie jak opłata ekologiczna obowiązująca już w wąwozie Masca – tłumaczy prezydent Teneryfy Rosa Dávila.

Jej zdaniem ruch turystyczny w Parku Narodowym Teide stał się w ostatnich latach „niezrównoważony”. W 2020 roku park odwiedziło około 3,5 miliona turystów, w 2024 roku ich liczba wzrosła do ponad 5 milionów, z czego 89 procent. stanowili przyjezdni, a tylko 11 procent mieszkańcy. Ten wzrost obciąża „delikatny ekosystem wulkaniczny Teide”, co skłoniło władze do podjęcia działań na rzecz jego ochrony.

W ramach tych działań utworzonych zostanie również 16 nowych stanowisk pracy w parku – dla ośmiu strażników leśnych z uprawnieniami do wystawiania mandatów i ośmiu specjalistów technicznych, takich jak inżynierowie leśnictwa i rolnictwa.