„Gladiatorzy” w Rzymie, żebracy w Berlinie - uwaga, to mogą być oszuści

Lotnisko de Gaulle’a w Paryżu - fałszywi taksówkarze

Oszuści podszywający się pod taksówkarzy wabią niczego niepodejrzewających turystów do swoich samochodów wyposażonych w fałszywe taksometry, a po dowiezieniu na miejsce żądają zawrotnej kwoty za przejazd.

Budapeszt - uważaj, płacąc kartą

Oszustwa związane z kartami kredytowymi zdarzają się wszędzie, ale szczególnie często w Budapeszcie. Płacąc kartą, warto upewnić się, że kwota, którą wpisał sprzedawca, jest zgodna z ceną kupowanego produktu czy pamiątki i że zostanie potrącona w odpowiedniej walucie.

Nie pozwól, by karta znalazła się poza zasięgiem wzroku, nawet na krótko, by nie dopuścić do jej skopiowania - radzi ekspertka.

Berlin - żebracy złodzieje

W niemieckich miastach często można spotkać żebraków proszących o pieniądze lub jedzenie. Chociaż w większości wypadków są oni niegroźni i naprawdę potrzebują pomocy, to można też trafić na złodziei, w dodatku agresywnych, którzy zrobią wszystko, aby okraść turystę. Mogą na przykład próbować wciągnąć go w rozmowę, podczas gdy ich wspólnicy dokonują kradzieży.

Szczególną ostrożność warto zachować na Alexanderplatz i w parkach w dzielnicy Kreuzberg w Berlinie, a także w okolicach głównych dworców kolejowych w Monachium i Hamburgu.