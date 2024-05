Powodzie w Kenii. Turystów w rezerwacie Masai Mara zdejmowano z drzew

Meteorolodzy ostrzegają, że w nadchodzących dniach we wschodniej Afryce nadal będą padać ulewne deszcze – pisze CBS News. El Nino to naturalnie występujący wzorzec klimatyczny, zwykle kojarzony ze wzrostem temperatury na całym świecie, prowadzący do suszy w niektórych częściach świata i ulewnych deszczów w innych.

Ekolodzy zwracają uwagę, że powódź zabiła też wiele zwierząt.

AFP, Luis Tato