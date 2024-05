Włoska firma radzi: City break po sezonie? Najtaniej jest w polskim mieście

Firma Radical Storage z siedzibą w Rzymie, oferująca usługi przechowywania bagażu na całym świecie, zbadała, jakie miasta oferują najlepszy stosunek jakości do ceny, biorąc pod uwagę między innymi koszty lotów ze Stanów Zjednoczonych (badanie zostało przeprowadzone dla rynku amerykańskiego), hoteli i posiłków w trzech przedziałach cenowych (tanie, średnie, drogie - luksusowe) zarówno w szczycie sezonu, jak i poza nim.

Z wywiadu przeprowadzonego z 1088 respondentami wynika, że Amerykanie są gotowi wydać średnio 4783 dolary za tygodniowy pobyt za granicą dla dwóch osób.

Jeśli wziąć pod uwagę średni koszt lotów w obie strony z Nowego Jorku lub Los Angeles, uśredniony koszt siedmiu noclegów w hotelach o standardzie od jednej do pięciu gwiazdek i trzech posiłków dziennie, a do tego koszty wycieczek, rozrywek i transportu w czasie pobytu, wygrywa Stambuł.

Tygodniowy pobyt dwóch osób w tym mieście kosztowałby 3526 dolarów, a więc o 1257 dolarów mniej od zakładanego budżetu. Przy czym większość, bo 58 procent tej sumy, to koszt biletu lotniczego, co świadczy o przystępnych cenach samego pobytu. Autorzy badania zwracają uwagę, że posiłek we wersji luksusowej można zjeść w Stambule już za 33 dolary, a w taniej za zaledwie 10 dolarów.