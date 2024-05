Turecki kurort ma problem. Chmary nachalnych sprzedawców atakują turystów

Popularne miejsca turystyczne w Antalyi takie jak Kale Kapısı, Kale İçi, ulica Kazım Özalp i plac Cumhuriyet, to miejsca, gdzie trudno nie spotkać nachalnych handlarzy, naganiaczy i żebraków. Turyści, którzy przyjeżdżają, by pozwiedzać miasto, są przez nich oblegani zaraz po wyjściu z autokaru. Niektórym towary – na przykład pudełka z perfumami, wrzucane są do toreb, można też spotkać się z praktyką zakładania na głowy tradycyjnych, fezów – za te towary naciągacze żądają potem zapłaty.

Obelgi sypią się na przechodniów

Turystów nagabują też sprzedawcy lodów i żebracy, a kiedy goście odmawiają skorzystania z ich usług lub nie chcą dać datku, obsypywani są obelgami. To niszczy reputację i wizerunek miasta — pisze „Hürriyet” w swoim elektronicznym wydaniu.

Can Zoroğlu, dyrektor ds. turystyki w Antalyi, zapewnił, że miasto podjęło już kroki, by rozwiązać problem. - Po ostatnich skargach skontaktowaliśmy się z odpowiednimi jednostkami. Uważnie śledzimy rozwój sytuacji – powiedział.

Nieodpowiednie zachowanie natrętów to problem nie tylko dla przyjeżdżających, ale też dla sprzedawców działających w uczciwy sposób. Oburzają się również stowarzyszenia branżowe. Szef jednego z nich, Hasan Kilit, skrytykował nieadekwatność środków, które niby mają przeciwdziałać oszustwom i molestowaniu, z jakimi spotykają się turyści.