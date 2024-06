Zdrożały unijne wizy. Kto chce przyjechać do strefy Schengen, płaci więcej

Jak informują polskie placówki dyplomatyczne, w związku z okresowym przeglądem wysokości opłat, do którego przeprowadzenia zobowiązana jest Komisja Europejska, koszty uzyskania wizy Schengen zostały podniesione. Od 11 czerwca ubiegający się o nią muszą zapłacić 90 euro – wcześniej było to 80 euro. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 16 lat cena zwiększyła się o 5 euro – z 40 do 45 euro.

Są jeszcze dwie inne stawki – jak czytamy na stronie komisji ds. migracji i spraw wewnętrznych UE, obywatele Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi zapłacą 35 euro, a Zielonego Przylądka 67,5 euro.

Nowe ceny wiz — winna inflacja

Euronews podaje, że powodem zmiany taryfy jest inflacja w krajach wspólnoty i dodaje, za Komisją Europejską, że opłaty i tak nie są wysokie w porównaniu z innymi państwami – przykładowo wiza do Wielkiej Brytanii to koszt rozpoczynający się od 134 euro, a do Stanów Zjednoczonych od około 185 euro.

Wiza Schengen to zezwolenie na wjazd dla obywateli spoza UE, którzy na terenie krajów należących do strefy planują pozostać maksymalnie 90 dni w ciągu maksymalnie 180 dni. Ubiegać się można o jednorazową wersję tego dokumentu, wielorazową i o wizę lotniskową, która umożliwia przesiadkę przez międzynarodową strefę tranzytową lotniska w strefie Schengen w trakcie postoju lub przesiadki. Na podstawie tej wizy nie można jednak opuścić międzynarodowej strefy tranzytowej.