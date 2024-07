Borseggiatori grasują w Rzymie, strzeż się - apeluje ambasada

"Uważaj na nich, szczególnie w tłocznych miejscach! Pilnuj swoich dokumentów i pieniędzy"- dodaje ambasada i dołącza do wpisu link, który kieruje do strony rządu zatytułowanej "Polska we Włoszech". Jest tam lista rad dla Polaków odwiedzających ten kraj.

Nie zostawiaj paszportu w domu

Zaczynają się one od rady, by podróżować z paszportem i dowodem osobistym, ale trzymać je w różnych miejscach, tak, aby w razie utraty jednego dokumentu, można było posłużyć się drugim w drodze powrotnej do Polski.

"Uważaj na złodziei! Pilnuj swoich dokumentów, rzeczy wartościowych i pieniędzy. Nie trzymaj ich w jednym miejscu. W miejscach publicznych zawsze miej oko na swoją torbę lub bagaż. Czasami wystarczy postawienie torby na chodniku lub ławce, na której siedzisz, by zostać okradzionym. Kradzieże w miejscach turystycznych zdarzają się naprawdę często" - czytamy w dokumencie.

We Włoszech nie spuszczaj swoich rzeczy z oczu

Dalej dyplomaci radzą, by nie zostawiać na widocznym miejscu, a najlepiej w ogóle nie zostawiać, w samochodzie bagaży, pieniędzy, dokumentów i cennych przedmiotów, jak na przykład laptopy czy telefony. "Jeśli bagaże muszą zostać na noc w samochodzie - zaparkuj w oświetlonym miejscu objętym monitoringiem".

W razie utracenia dokumentów lub zostania ofiarą przestępstwa, należy zgłosić się do najbliższego posterunku karabinierów (carabinieri) lub policji (polizia) - nalegają autorzy ostrzeżeń.