Turysto, padłeś ofiarą przestępstwa? Twoją sprawę rozpatrzy sąd turystyczny

Filipiny przymierzają się do uruchomienia sądów, które będą zajmować się wyłącznie sprawami pokrzywdzonych turystów, a do tego działać 24 godziny na dobę - podaje Departament Turystyki Filipin (Department of Tourism - DOT), który odpowiedzialny jest za rozwijanie i promowanie turystyki.

Propozycję tę przedstawiła prezydentowi Filipin Ferdinandowi Romualdezowi Marcosowi Jr. szefowa DOT Christina Garcia Frasco i uzyskała zielone światło. Prezydent uważa, że w tej sprawie DOT powinni wesprzeć Filipińska Policja Narodowa (PNP), Departament Spraw Wewnętrznych i Samorządu Lokalnego (DILG) i Departament Sprawiedliwości (DOJ).

Więcej policji w miejscach pełnych turystów

Całodobowe sądy turystyczne to nie jedyna inicjatywa DOT dotycząca bezpieczeństwa turystów. Organizacja zaproponowała zwiększenie sił policyjnych w miejscach szczególnie wśród nich popularnych. 8 tysięcy funkcjonariuszy przeszło już specjalne szkolenie jako Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection - TOPCOP (policja turystyczna na rzecz porządku i ochrony społeczności).

- Ogólnie rzecz biorąc, celem jest zbudowanie zaufania do turystyki na Filipinach - mówi Christina Garcia Frasco.