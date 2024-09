Barcelona nie chce turystów jednodniowych. "Zostawiają za mało pieniędzy"

Turysta nocujący w Barcelonie płaci około 7 euro podatku, a osoba, która zwiedza ją przez cały dzień, ale nie zostaje na noc, zostawia w formie daniny tylko 50 centów. To skłoniło radę miasta do podniesienia, i to czterokrotnie, opłat za parkowanie autokarów.