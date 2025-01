Tragiczny wypadek w Dominikanie. Utonęło troje turystów z Polski

Dzieci z pięciu województw (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie) zaczynają w poniedziałek ferie. A to oznacza, że już w sobotę część z nich wyruszy, by wypoczywać poza miejscem zamieszkania. Według badania Polskiej Organizacji Turystycznej chęć wyjazdu w tym czasie deklaruje co drugi dorosły Polak. Sprawdziliśmy, ile wydadzą ci, którzy wybiorą się na narty.