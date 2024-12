Więcej turystów w Dominikanie niż planowano

Prezydent Dominikany Luis Abinader i minister turystyki David Collado podsumowali wspólnie pierwsze jedenaście miesięcy tego roku - czytamy w komunikacie tamtejszego Ministerstwa Turystyki. Do początku grudnia udało się przekroczyć zakładany próg 10 milionów gości o 5,8 tysiąca. To oznacza, że do końca roku podróżnych z zagranicy przybędzie do kraju 11 milionów.

Reklama

Turyści przylatują do Dominikany lub przypływają

Oceniając osiągnięcia turystyki w ostatnich latach, prezydent podkreślił wpływ, jaki turystyka ma na gospodarkę Dominikany i na zatrudnienie. Jak dodaje, cały czas prowadzone są prace nad wzmocnieniem poszczególnych ośrodków turystycznych i zachęcaniem do tworzenia nowych ośrodków turystycznych.

Minister Collado podał z kolei, że w listopadzie do kraju przybyło 881,5 tysiąca gości, czyli o 54 procent więcej niż w tym samym miesiącu 2019 roku, o 15 procent więcej niż w 2022 roku i o 2 procent więcej niż w roku ubiegłym.

Samolotami przyleciało 667,45 tysiąca ludzi, co oznaczało wzrost o 44 procent w porównaniu z listopadem ubiegłego roku, o 17 procent z 2022 rokiem i o 5 procent w porównaniu z 2023 rokiem.