Kuba znów na liście państw wspierających terroryzm

Jeśli obywatel kraju zwolnionego z obowiązku uzyskania wizy na wjazd do Stanów Zjednoczonych był w okresie od 12 stycznia 2021 roku na Kubie, musi starać się o wizę w wypadku podróży do USA. To znane zasady, które teraz zostały zaostrzone - dodatkowo trzeba prowadzić dziennik podróży i zbierać rachunki.