Słona woda w basenie w hotelu nad morzem? „To możliwe - mamy suszę”

Są regiony kraju, w których turystów jest za dużo, co wywołuje z jednej strony protesty mieszkańców, z drugiej wymaga podjęcia działań na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju.

Jeśli ustawa wejdzie w życie hotele nie będą zmuszane do napełniania basenów wodą morską, ale proponowane przepisy ułatwią im budowę odpowiedniej infrastruktury na wypadek ograniczeń w korzystaniu z wody.

Czytaj więcej Nowe Trendy Grecja szuka nowych turystów dla siebie. Patrzy na Azję i Arabię Saudyjską Grecja, której gospodarka w 20 procentach zależy od turystyki, analizuje, z których krajów mogłoby przyjeżdżać do niej więcej turystów. W nowym roku szansy upatruje w największych krajach azjatyckich i w Arabii Saudyjskiej.

Pompowanie wody morskiej do basenów – są przeciwnicy

Pojawiły się jednak głosy sprzeciwu – niektórzy wskazują, że zrzucanie wody wykorzystanej w basenach do morza, w ramach wymiany, zaszkodzi morskiej florze i faunie. Chodzi o to, że baseny nadal będą musiał być dezynfekowane środkami chemicznymi. Powszechnie stosowany do tego chlor jest toksyczny dla ryb i innych zwierząt. Odprowadzanie chlorowanej słonej wody może zaburzyć równowagę środowiska morskiego poprzez zmianę zasolenia. Co więcej, budowa rurociągów może również spowodować uszkodzenie dna morskiego.

Niektórzy twierdzą również, że baseny nie stanowią aż tak wielkiego obciążenia dla zasobów, bo jak wynika z badań na wyspach takich jak Mykonos i Paros zużywają jedynie 6 procent dostępnej wody.