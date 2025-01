Niemcy szykują się już na wakacje. Wydadzą 85 miliardów euro

Większe koszty życia pogarszają ogólne nastroje konsumentów i obciążają budżety gospodarstw domowych. - Niemniej widzimy, że wskaźniki w branży turystycznej idą w górę. Jeśli jednak negatywne tendencje gospodarcze utrwalą się, będzie to miało również wpływ na zachowania podróżnych – podkreśla.

DRV spodziewa się, że wydatki na podróże w sezonie zimowym 2024/25 (od 1 listopada do 31 kwietnia) wzrosną o 6 procent, do 27 miliardów euro (24 miliardy euro w roku poprzednim). Liczba podróżnych spadnie nieznacznie, bo o jeden procent, do około 45 milionów w porównaniu z 2024 rokiem.

Organizacja prognozuje, że popyt będzie nadal rósł, szczególnie w wypadku wyjazdów na trasach średniodystansowych, czyli do krajów w basenie Morza Śródziemnego.

Największym zainteresowaniem cieszą się Wyspy Kanaryjskie, Turcja i Egipt. Niezmiennie na wysokim poziomie utrzymuje się też popyt na podróże do dalekich krajów i na rejsy statkami wycieczkowymi. Z drugiej strony spodziewany jest nieznaczny spadek tej zimy podróży samochodem, pociągiem i autobusem, co jednak tylko trochę osłabi ogólny wzrost.

Więcej rezerwacji w biurach podróży na lato 2025 niż rok temu

Prognoza na lato jest również optymistyczna: wydaje się, że większość Niemców nie chce rezygnować z podróży. Świadczą o tym bardzo dobre wskaźniki z przedsprzedaży zarówno u touroperatorów, jak i w segmencie wycieczek indywidualnych.

Prezes DRV Fiebig mówi: - Więcej osób zarezerwowało już wycieczkę u organizatora niż w tym samym czasie w zeszłym roku. Jest to kontynuacja wyraźnej tendencji do wcześniejszego rezerwowania wypoczynku, zwłaszcza na wakacje. W skrócie: wczesna rezerwacja to nowa oferta last minute.