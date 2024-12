Światowa turystyka zapomniała już o pandemii. Padł nowy rekord

Od dwóch lat, czyli od wyjścia świata z pandemii, branża turystyczna bardzo dobrze się rozwija. W tym roku wartość wydatków na podróże wyniesie 1,61 biliona dolarów. Dla porównania, w 2023 roku było to 1,48 biliona, a w 2019 roku 1,44 biliona dolarów - pisze portal Travel and Tour World. Wartości te odnoszą się łącznie do podróży o charakterze wypoczynkowym i służbowym.

Turyści chętnie wyruszają w podróż - pięć przyczyn

Na trend wzrostowy wpływa kilka czynników. Kampanie na rzecz szczepień, większa dostępność lotów i zniesienie zakazów podróży w kluczowych miejscach docelowych – odegrały tu znaczącą rolę. Pomogło również powrotu na dużą skalę wydarzeń, jak konferencje i targi turystyczne.

To, co miało największe znaczenie, to z pewnością zwiększony popyt – podróże stały się dla ludzi ważniejsze niż wcześniej. Dotyczyło to różnych ich segmentów – od zwykłych wyjazdów za granicę, przez podróże luksusowe aż po wyprawy związane z aktywnym poznawaniem odwiedzanych miejsc.

Drugi powód to powrót wyjazdów służbowych, trzeci to poszerzenie programów o nowe regiony, zarówno przez linie lotnicze, jak i platformy rezerwacyjne, a czwarty to transformacja cyfrowa – rezerwowanie przez strony w internecie i aplikacje stało się łatwiejsze, co również zachęca do turystycznych zakupów.