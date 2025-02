Park rozrywki, luksusowy pociąg, nowe muzea - co czeka turystów w 2025 roku?

Muzeum Zaanstad Amsterdam (ZAMU), które ma zostać otwarte jesienią, mieści się w 16 poprzemysłowych budynkach nad rzeką Zaan, 9 kilometrów na północ od centralnego dworca kolejowego. Będzie eksponować wielkoformatowe rzeźby i instalacje współczesnych twórców. Każdy z budynków poświęcony będzie twórczości jednego artysty. W jednym z nich zainstalowano 19 rzeźb amerykańskiego artysty Johna Chamberlaina (1927-2011). Artystyczne instalacje staną również w ogrodzie zaprojektowanym przez holenderskiego architekta krajobrazu Pieta Oudolfa.

Muzeum Surinamu (Zeeburgerdijk 19-21) poświęcone będzie Surinamowi jako nieodłącznej części holenderskiego dziedzictwa kulturowego, a także jego kolonialnej przeszłości. Za cel stawia sobie zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa Surinamu poprzez organizowanie wystaw sztuki surinamskiej, warsztatów i konferencji. Zgłębiać będzie również takie tematy jak niewolnictwo, kolonializm i migracje.

Grecja. Podwodny park dla nurków na Krecie

Latem w zatoce Ombros Gialos około 25 kilometrów na wschód od Chanii na Krecie otworzy się podwodny park dla nurków. Będzie tam można eksplorować sztuczną rafę o powierzchni ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych i dwa zatopione okręty wojenne. Głębokość parku wynosi od 8,5 do 25 metrów.

Wielka Brytania. Luksusowym pociągiem po Anglii i Walii

W lipcu Britannic Explorer zapoczątkuje „nową erę luksusowych podróży koleją po Anglii i Walii”. Z dworca Victoria w Londynie będzie można udać się nim na kilkudniowe wycieczki (od trzech do sześciu dni) do malowniczych miejsc, w tym Kornwalii czy Lake District. Wnętrza pociągu, zaprojektowane przez londyńską firmę Albion Nord, nawiązują do piękna brytyjskiej wsi. Pociąg będzie miał 18 kabin - 15 standardowych i trzy duże apartamenty „z marmurowymi łazienkami i obsługą lokaja”, a także dwa wagony restauracyjne - Malva i Samphire. Posiłki przygotuje nagrodzony gwiazdką Michelina szef kuchni Simon Rogan.

Polska. Nowy park rozrywki nad Bałtykiem

31 maja w Brojcach koło Gryfic otworzy się park rozrywki Hossoland o powierzchni 40 hektarów. Na początek będzie składał się z czterech stref tematycznych - Miasta Syrenki, Baltambryi, Smoczej Doliny Kopalni i Krainy Wikingów. Na gości czekać będzie 50 „emocjonujących atrakcji”, w tym ekstremalne rollercoastery, a także karuzele, place zabaw, pokazy magii i wszędobylskie baśniowe postaci. W parku znajdą się także punkty gastronomiczne i sklepy z pamiątkami.