Tureckie muzea i atrakcje turystyczne. Co, gdzie i za ile?

Dla turystów, którzy planują zwiedzanie wielu płatnych atrakcji, dobrym rozwiązaniem może być kupno karnetu.

MuseumPass Istanbul za 105 euro pozwala na odwiedzenie 13 państwowych muzeów w Stambule, w tym Wież Galata i Panny, Pałacu Topkapı, Muzeum Archeologicznego, Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej, a także Muzeum Adama Mickiewicza. Karnet ten ważny jest przez pięć dni od pierwszej wizyty w muzeum.

Z MuseumPass Cappadocia, który kosztuje 65 euro, można odwiedzić 11 najważniejszych muzeów i stanowisk archeologicznych w Kapadocji, leżących w gestii Ministerstwa Kultury i Turystyki Turcji. Karnet ten jest ważny przez trzy dni od pierwszej wizyty.

MuseumPass The Mediterranean za 90 euro upoważnia do wstępu do ponad 40 muzeów i stanowisk archeologicznych w prowincjach Antalya, Mersin, Adana i Denizli na południowym wybrzeżu Turcji. Karnet jest ważny przez siedem dni od pierwszej wizyty.

Z droższym o 5 euro karnetem MuseumPass The Aegean można też zwiedzić ponad 40 muzeów i stanowisk archeologicznych na zachodnim, egejskim wybrzeżu Turcji, między innymi w prowincjach Izmir, Aydin czy Muğla. Jest on ważny przez siedem dni od pierwszej wizyty.

Najdroższy MuseumPass Türkiye obejmuje ponad 350 muzeów i stanowisk archeologicznych w całej Turcji. Kosztuje 165 euro i jest ważny przez 15 dni.