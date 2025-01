Rekordowa liczba turystów w Antalyi. Polacy w ścisłej czołówce

Antalya pobiła własny rekord turystyczny w 2024 roku – do regionu przyjechało 16,93 miliona gości, czyli o 8 procent więcej niż przed rokiem. A jeśli doliczyć pasażerów, którzy korzystali z tamtejszego lotniska, żeby się przesiąść na inny lot, liczba ta rośnie do 17,3 miliona. To rekordowy wynik w historii turystyki regionu - pisze turecki portal Turizm Gunlugu.

Tradycyjnie do Antalyi najwięcej przyjeżdża Rosjan

Największym rynkiem źródłowym okazała się tradycyjnie Rosja, z której przyjechało 3,91 miliona gości. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy z 3,52 miliona podróżnych, na trzecim Wielka Brytania, skąd przyleciało 1,57 miliona turystów.

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Polska i Holandia, a na dalszych pozycjach wymieniane są Kazachstan, Rumunia, Ukraina, Czechy i Litwa.

Miniony rok był też udany pod względem liczby obywateli Turcji, którzy przyjechali do ojczyzny z zagranicy – było ich 1,11 miliona.