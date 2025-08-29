Czy freski Kaplicy Sykstyńskiej wytrzymają napór turystów? Watykan bada

Jak podaje dziennik „The Times”, codzienny napływ zwiedzających podnosi temperaturę i wilgotność w kaplicy, zwiększa stężenie dwutlenku węgla i wprowadza kurz oraz drobne zanieczyszczenia.

Te czynniki mogą przyspieszać degradację delikatnych malowideł, których kolory i detale, takie jak dynamiczne postaci biblijne czy dramatyczne sceny ze Starego Testamentu, fascynują od wieków.

Zaawansowany system klimatyzacji częściowo łagodzi problem, stabilizując warunki i usuwając unoszące się cząsteczki, ale nie eliminuje wszystkich zagrożeń.

Badania w Kaplicy Sykstyńskiej ruszą w przyszłym roku

Od stycznia 2026 roku przez trzy miesiące specjaliści pod kierownictwem Paola Violiniego, nowego szefa laboratorium konserwatorskiego Muzeów Watykańskich, przeanalizują wpływ wilgoci, kurzu i oddechów zwiedzających na freski.