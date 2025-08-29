Czy freski Kaplicy Sykstyńskiej wytrzymają napór turystów? Watykan bada

Aktualizacja: 29.08.2025 08:53 Publikacja: 29.08.2025 06:30
Jak podaje dziennik „The Times”, codzienny napływ zwiedzających podnosi temperaturę i wilgotność w kaplicy, zwiększa stężenie dwutlenku węgla i wprowadza kurz oraz drobne zanieczyszczenia.
Te czynniki mogą przyspieszać degradację delikatnych malowideł, których kolory i detale, takie jak dynamiczne postaci biblijne czy dramatyczne sceny ze Starego Testamentu, fascynują od wieków.
Zaawansowany system klimatyzacji częściowo łagodzi problem, stabilizując warunki i usuwając unoszące się cząsteczki, ale nie eliminuje wszystkich zagrożeń.
Od stycznia 2026 roku przez trzy miesiące specjaliści pod kierownictwem Paola Violiniego, nowego szefa laboratorium konserwatorskiego Muzeów Watykańskich, przeanalizują wpływ wilgoci, kurzu i oddechów zwiedzających na freski.
Badania, które nie zakłócą ruchu turystycznego, dostarczą danych kluczowych dla ochrony kaplicy. Antonio Forcellino, wybitny włoski konserwator i biograf Michała Anioła, powiedział „The Times”, że wyniki badań będą przełomowe dla ochrony zabytków we Włoszech.
– To prawdopodobnie najbardziej oblegany zamknięty obiekt turystyczny na świecie – twierdzi ekspert.
Konserwacja Kaplicy Sykstyńskiej ma burzliwą przeszłość. W 1543 roku papież Paweł III powołał pierwszego mundatora, czyli sprzątacza – Francesca Amadoriego, asystenta Michała Anioła. W XVII wieku freski czyszczono nietypowymi metodami, np. chlebem czy gąbkami nasączonymi winem.
Ostatnia duża renowacja w latach 1980–1999, przeprowadzona za pontyfikatu Jana Pawła II, przywróciła freskom jaskrawe barwy, ale wywołała kontrowersje.
Krytycy, jak prof. James Beck z Columbia University w Nowym Jorku, twierdzili, że usunięto zbyt wiele historycznej patyny, zmieniając oryginalny charakter dzieł.
Watykan z jednej strony chce nadal umożliwić milionom pielgrzymów i turystów podziwianie fresków, ale jednocześnie chce je chronić dla przyszłych pokoleń. Dlatego rozważane są różne rozwiązania, od ograniczenia liczby zwiedzających, przez wprowadzenie rezerwacji czasowych, po inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak ulepszone systemy filtracji powietrza czy powłoki ochronne na freskach.
