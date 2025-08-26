Wenecja ma kolejny problem z turystami. „Znaleźli sobie tani zamiennik gondoli”

Traghetto (w języku włoskim prom) to gondola służąca do przeprawiania się przez Canal Grande w miejscach oddalonych od jednego z czterech mostów łączących brzegi tej głównej drogi wodnej w mieście. Jest nieco większa i szersza od turystycznej gondoli i pływa po wyznaczonych trasach.

Reklama Reklama

Przejazd kosztuje zaledwie 70 eurocentów dla mieszkańców i 2 euro dla przybyszów spoza miasta. Traghetti są elementem miejskiego systemu transportu, którego podstawę stanowią tramwaje wodne zwane vaporetti, kursujące po Canal Grande.

W przeszłości z takich gondoli korzystali głównie wenecjanie, na przykład w drodze do pracy – pisze portal euronews.com. Wyjątkowo niska cena przeprawy przyciąga jednak coraz więcej turystów, którzy traktują traghetto jako tani zamiennik tradycyjnej przejażdżki gondolą. W efekcie w punktach odpraw traghetti tworzą się ogromne kolejki. Nie podoba się to mieszkańcom, którzy narzekają, że utrudnia im to codzienne życie.

– Staramy się uświadamiać turystom, że wenecjanie są najważniejsi, a usługa jest przeznaczona właśnie dla mieszkańców, ale nie jest to łatwe. Wielu turystów tego nie rozumie lub się spieszy i chce skrócić sobie drogę – mówi lokalnym mediom operator traghetto Maurizio Galli, cytowany przez euronews.com.