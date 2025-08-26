Wenecja ma kolejny problem z turystami. „Znaleźli sobie tani zamiennik gondoli”

Aktualizacja: 26.08.2025 13:44 Publikacja: 26.08.2025 06:30
Foto: PAP/EPA, Andrea Merola
Traghetto (w języku włoskim prom) to gondola służąca do przeprawiania się przez Canal Grande w miejscach oddalonych od jednego z czterech mostów łączących brzegi tej głównej drogi wodnej w mieście. Jest nieco większa i szersza od turystycznej gondoli i pływa po wyznaczonych trasach.
Czytaj więcej
Po 54 dniach zakończyła się druga faza testowa systemu opłat za jednodniowe wizyty w Wenecji. Od...
Przejazd kosztuje zaledwie 70 eurocentów dla mieszkańców i 2 euro dla przybyszów spoza miasta. Traghetti są elementem miejskiego systemu transportu, którego podstawę stanowią tramwaje wodne zwane vaporetti, kursujące po Canal Grande.
W przeszłości z takich gondoli korzystali głównie wenecjanie, na przykład w drodze do pracy – pisze portal euronews.com. Wyjątkowo niska cena przeprawy przyciąga jednak coraz więcej turystów, którzy traktują traghetto jako tani zamiennik tradycyjnej przejażdżki gondolą. W efekcie w punktach odpraw traghetti tworzą się ogromne kolejki. Nie podoba się to mieszkańcom, którzy narzekają, że utrudnia im to codzienne życie.
– Staramy się uświadamiać turystom, że wenecjanie są najważniejsi, a usługa jest przeznaczona właśnie dla mieszkańców, ale nie jest to łatwe. Wielu turystów tego nie rozumie lub się spieszy i chce skrócić sobie drogę – mówi lokalnym mediom operator traghetto Maurizio Galli, cytowany przez euronews.com.
– Rejs traghetto to najnowszy trend wśród turystów, którzy chcą zrobić sobie przejażdżkę gondolą, ale przy tym wydać niewiele. Opisywane jako atrakcja przez influencerów i blogerów stały bardzo popularne, przez co wenecjanie cierpią – cytuje lokalnego artystę Andreę Morucchio „The Times”.
Chociaż przewodniki turystyczne od dawna polecają przemieszczanie się po Wenecji promami gondolowymi, dopiero media społecznościowe zwiększyły znacząco ich popularność.
Influencerzy chętnie dzielą się „sekretem”, jak zrobić sobie selfie w gondoli bez nadwerężania budżetu. Polecają traghetti zwłaszcza osobom podróżującym samotnie, dla których przejażdżka tradycyjną gondolą w pojedynkę może być zbyt droga.
Koszt około półgodzinnego, turystycznego rejsu gondolą dla maksymalnie pięciu osób wynosi 90-110 euro w zależności od pory dnia (drożej jest wieczorem i nocą).
Przystanki vaporetti, które też są oblegane przez turystów, mają dwa oddzielne wejścia dla mieszkańców i przyjezdnych, z pierwszeństwem dla mieszkańców, jednak na stacjach traghetti nie ma miejsca na podobny system.
Zdaniem szefowej grupy radnych miejskich Venezia è nostra (Wenecja jest nasza) Cecilii Tonon, w rozładowaniu kolejek mogłoby pomóc usunięcie przystanków, z których odpływają traghetti, z map Google'a i Apple'a. W zeszłym roku taką taktykę zastosowała Barcelona, usuwając linię autobusową 116, która zatrzymuje się przy samym Parku Güell – jednej z największych atrakcji miasta.
Czytaj więcej
Choć Wenecja przyciąga miliony odwiedzających rocznie, lokalni kupcy biją na alarm: miejski hande...
Radny Wenecji Simone Venturini powiedział „The Times”, że miasto rozważa podniesienie ceny przejazdu traghetti dla turystów, a następnie zainwestowanie pozyskanych w ten sposób pieniędzy w otwarcie dwóch nowych przepraw promowych przez Canal Grande.
– Podwyżka byłaby uzasadniona, ponieważ turyści korzystają z tej usługi jako zamiennika podróży gondolą – stwierdził.
Do tego pomysłu nie są z kolei przekonani sami gondolierzy, argumentując, że w związku ze spadkiem liczby mieszkańców w Wenecji przewożenie turystów jest jednym z głównych źródeł ich dochodu.
Podkreślają jednak, że turyści powinni traktować przejazd traghetto jako usługę promową, a nie jako tańszy zamiennik gondoli, i korzystać z niej, gdy jest to konieczne.
Władze rozważają również dodanie dodatkowych łodzi w godzinach szczytu, aby zmniejszyć tłok, a także kampanie edukacyjne przypominające turystom, że promy służą przede wszystkim mieszkańcom.
Czytaj więcej
Koloseum, Fontanna di Trevi i Panteon – to trzy najchętniej odwiedzane i wspominane w internecie...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Traghetto (w języku włoskim prom) to gondola służąca do przeprawiania się przez Canal Grande w miejscach oddalonych od jednego z czterech mostów łączących brzegi tej głównej drogi wodnej w mieście. Jest nieco większa i szersza od turystycznej gondoli i pływa po wyznaczonych trasach.
Przejazd kosztuje zaledwie 70 eurocentów dla mieszkańców i 2 euro dla przybyszów spoza miasta. Traghetti są elementem miejskiego systemu transportu, którego podstawę stanowią tramwaje wodne zwane vaporetti, kursujące po Canal Grande.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Wiele tureckich firm turystycznych działających w kurortach, głównie na południowym i zachodnim wybrzeżu, nie ak...
Nad Bałtykiem droższe są niektóre szybkie przekąski, z kolei w górach turyści więcej zapłacą za klasyczne dania...
Władze Egiptu zareagowały na doniesienia o oszustwach, których ofiarami padają turyści zgłaszający się z problem...
Tego lata turyści odwiedzający Włochy powinni być ostrożniejsi niż zazwyczaj – władze niektórych miast i regionó...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas