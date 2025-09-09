Bariery w portalach rezerwacyjnych to przepis na kłopoty i ucieczkę klientów

Według ankiety zrealizowanej przez instytut Civey na próbie około 2,5 tysiąca osób, ponad trzy czwarte respondentów regularnie natrafia na trudności w korzystaniu z serwisów online – pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Najczęstsze problemy to nieczytelne teksty, niezrozumiałe elementy mające pomagać w poruszaniu się po stronie i niedostępne materiały wideo.

Cyfrowo nie zawsze znaczy łatwo

Szczególnie dotkliwie odczuwają to osoby powyżej 50. roku życia – aż 85 procent z nich przyznaje, że mierzy się z tego rodzaju trudnościami. Jednak również młodsze pokolenia narzekają na bariery – 62 procent ludzi w wieku 18–29 lat twierdzi, że natrafia na nie regularnie.

Konsekwencje dla biznesu są duże. Ośmiu na dziesięciu ankietowanych przyznaje, że z powodu barier zrezygnowało z dokończenia procesu – niezależnie od tego, czy chodziło o rezerwację wyjazdu, zakupy w e-sklepie czy wypełnianie formularza. Co czwarty konsument robi to często, co oznacza realne straty w sprzedaży.

Najwyższe wskaźniki porzuceń odnotowano w grupach 50–64 lata i 65+, w której ponad 80 procent badanych przerwało już transakcję. Co istotne, także wśród osób w wieku od 18 do 39 lat, uważanych za szczególnie obeznane z technologią, poziom rezygnacji jest wysoki.