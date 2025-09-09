Reklama

Bariery w portalach rezerwacyjnych to przepis na kłopoty i ucieczkę klientów

Niedostateczna przejrzystość strony internetowej, skomplikowane procesy wyszukiwania i rezerwowania ofert i trudne w obsłudze aplikacje powodują, że użytkownicy rezygnują z zakupów - pokazuje badanie firmy IT Accessi Way. Potwierdza to aż 80 procent konsumentów w Niemczech.

Publikacja: 09.09.2025 01:19

Bariery w portalach rezerwacyjnych to przepis na kłopoty i ucieczkę klientów

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Według ankiety zrealizowanej przez instytut Civey na próbie około 2,5 tysiąca osób, ponad trzy czwarte respondentów regularnie natrafia na trudności w korzystaniu z serwisów online – pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Najczęstsze problemy to nieczytelne teksty, niezrozumiałe elementy mające pomagać w poruszaniu się po stronie i niedostępne materiały wideo.

Cyfrowo nie zawsze znaczy łatwo

Szczególnie dotkliwie odczuwają to osoby powyżej 50. roku życia – aż 85 procent z nich przyznaje, że mierzy się z tego rodzaju trudnościami. Jednak również młodsze pokolenia narzekają na bariery – 62 procent ludzi w wieku 18–29 lat twierdzi, że natrafia na nie regularnie.

Czytaj więcej

Nowe narzędzie Google'a. AI wyszuka bilet lotniczy w najlepszej cenie
Biura Podróży
Nowe narzędzie Google'a. AI wyszuka bilet lotniczy w najlepszej cenie

Konsekwencje dla biznesu są duże. Ośmiu na dziesięciu ankietowanych przyznaje, że z powodu barier zrezygnowało z dokończenia procesu – niezależnie od tego, czy chodziło o rezerwację wyjazdu, zakupy w e-sklepie czy wypełnianie formularza. Co czwarty konsument robi to często, co oznacza realne straty w sprzedaży.

Najwyższe wskaźniki porzuceń odnotowano w grupach 50–64 lata i 65+, w której ponad 80 procent badanych przerwało już transakcję. Co istotne, także wśród osób w wieku od 18 do 39 lat, uważanych za szczególnie obeznane z technologią, poziom rezygnacji jest wysoki.

Reklama
Reklama

Unijna dyrektywa nakazuje dostępność cyfrową

Od czerwca w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy – European Accessibility Act (EAA), czyli dyrektywa regulująca zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i niemieckie Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (niem. ustawa wzmacniająca dostępność). Zgodnie z nimi wiele firm ma obowiązek zapewnienia dostępności swoich usług cyfrowych. Celem jest nie tylko wyrównanie szans dla wszystkich użytkowników, lecz także zwiększenie efektywności biznesowej. Jak podkreśla Accessi Way, brak dostępności to dziś nie tylko problem społeczny, ale także realne ryzyko utraty klientów i przychodów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie IT Cyfryzacja Turystyka Internet osoby niepełnosprawne

Według ankiety zrealizowanej przez instytut Civey na próbie około 2,5 tysiąca osób, ponad trzy czwarte respondentów regularnie natrafia na trudności w korzystaniu z serwisów online – pisze niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. Najczęstsze problemy to nieczytelne teksty, niezrozumiałe elementy mające pomagać w poruszaniu się po stronie i niedostępne materiały wideo.

Cyfrowo nie zawsze znaczy łatwo

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Dokąd w Europie na kawę? Najtańsza jest w Lizbonie. Warszawa w droższej połowie rankingu
Zanim Wyjedziesz
Dokąd w Europie na kawę? Najtańsza jest w Lizbonie. Warszawa w droższej połowie rankingu
Tajskie władze szukają sposobu na wypromowanie nowych regionów kraju wśród turystów
Zanim Wyjedziesz
Egzotyczny kraj funduje turystom darmowe loty. Są jednak drobne warunki
Wzrosła liczba ofiar wypadku lizbońskiej kolejki. Wśród zabitych zagraniczni turyści
Zanim Wyjedziesz
Wzrosła liczba ofiar wypadku lizbońskiej kolejki. Wśród zabitych zagraniczni turyści
Kolejka Gloria kursowała między dzielnicą Baixa a wyżej położoną dzielnicą Bairro Alto
Zanim Wyjedziesz
Tragedia w Lizbonie. 15 osób zginęło w katastrofie jednej ze słynnych kolejek-wind
Reklama
Reklama
e-Wydanie