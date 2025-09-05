Reklama

Nowe narzędzie Google'a. AI wyszuka bilet lotniczy w najlepszej cenie

Google wprowadził nowe rozwiązanie – Flight Deals. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji ma pomóc podróżnym w wyszukiwaniu najtańszych przelotów. Usługę stworzono z myślą o osobach, dla których priorytetem jest oszczędność.

Publikacja: 05.09.2025 10:07

Foto: Bloomberg

Marzena Buczkowska-German

Dotychczas wyszukiwanie tanich lotów często wymagało eksperymentowania z datami, destynacjami i filtrami. Flight Deals eliminuje te ograniczenia – wystarczy wpisać proste zapytanie w naturalnym języku, tak jak w rozmowie ze znajomym, a system samodzielnie znajdzie najlepsze propozycje.

Sztuczna inteligencja przeszuka oferty i ceny biletów

Na przykład można wyszukać „tygodniowy wyjazd na nadchodzącą zimę do miasta ze świetną kuchnią, tylko loty bezpośrednie” lub „10-dniowy wyjazd na narty do ośrodka z gwarancją śniegu”. Wyniki obejmą nie tylko popularne kierunki, ale także mniej oczywiste, których cena okaże się korzystna.

Na tle konkurencji Flight Deals wyróżnia się wykorzystaniem zaawansowanych modeli AI Google. Algorytmy rozumieją niuanse zapytań użytkowników i w czasie rzeczywistym łączą je z danymi Google Flights. Dzięki temu w kilka sekund prezentowane są oferty setek linii lotniczych i serwisów rezerwacyjnych.

Na razie nowa funkcja testowana jest w wersji beta, co pozwoli zebrać opinie użytkowników i sprawdzić, jak sztuczna inteligencja może jeszcze bardziej usprawnić planowanie podróży. Google podkreśla, że klasyczna wersja Google Flights nie znika – przeciwnie, zyska dodatkowe udogodnienia, takie jak możliwość wykluczenia podstawowej taryfy ekonomicznej w wypadku lotów w USA i Kanadzie.

„Niezapomniane podróże” dzięki Flight Deals od Google'a?

Flight Deals będzie udostępniony początkowo w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach. Żeby z niego skorzystać, nie trzeba się rejestrować – wystarczy wejść na stronę Flight Deals lub skorzystać z nowej opcji w menu Google Flights.

Firma liczy, że nowe narzędzie pozwoli podróżnym szybciej znaleźć okazje i ułatwi planowanie wyjazdów. Jak podkreślają przedstawiciele Google, „celem jest pomoc w rezerwowaniu niezapomnianych podróży w najlepszych cenach”.

Źródło: rp.pl

