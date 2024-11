Google podpowie, którym pasem jechać, co zwiedzić po drodze i gdzie zaparkować

Google zapowiedział kolejne aktualizacje w Mapach (GoogleMaps). Do pracy zaangażował własną sztuczną inteligencję, Gemini, która ma pomagać użytkownikom znaleźć odpowiedzi na złożone pytania. Teraz mają być one lepiej spersonalizowane.

Kto pyta Gemini, ten nie błądzi – twierdzi Google

- Załóżmy, że odwiedza was znajomy i musicie zaplanować jakieś atrakcje. Wystarczy, że zapytacie Mapy o „aktywności z przyjaciółmi wieczorem”, a Gemini podsunie propozycje, na przykład wyjście do baru karaoke lub na koncert – mówi Miriam Daniel, wiceprezes i dyrektor generalna w Google Maps.

Jak wyjaśnia dalej, teraz będzie się łatwiej dowiedzieć, co podoba się ludziom w danym miejscu najbardziej – wystarczy przeczytać streszczenie recenzji przygotowane przez Gemini. To pozwoli zaoszczędzić czas. Jeśli jednak jakieś miejsce zwróci uwagę szczególnie i użytkownik będzie chciał się dowiedzieć o nim czegoś więcej, na przykład czy dysponuje stolikami na świeżym powietrzu lub czy panuje w nim spokojna atmosfera, wystarczy, że o to zapyta.

Korzystanie z tych funkcji jest możliwe dzięki umiejętnościom tworzenia, wnioskowania i podsumowywania przez Gemini oraz dostępowi do sprawdzonych danych dotyczących 250 milionów miejsc na całym świecie i informacji dodawanych przez członków społeczności Map. Funkcje te są powoli udostępniane w Stanach Zjednoczonych, w kolejnych miesiącach system będzie rozwijany w kolejnych krajach.