Sztuczna inteligencja wesprze Mapy Google. „Jak przyjaciel na miejscu pasażera”

Aplikacja Mapy Google zyska aktualizację w postaci asystenta AI Gemini - zawiadamia Google w komunikacie. Dzięki integracji Map Google ze sztuczną inteligencją nawigacja ma być łatwiejsza i bardziej intuicyjna. „To tak, jakby mieć kompetentnego przyjaciela na miejscu pasażera, który pomoże ci dotrzeć tam, dokąd zmierzasz” czytamy w komunikacie.

Kierowca będzie mógł zadawać złożone pytania, na przykład: „Czy na mojej trasie jest niedroga restauracja z daniami wegańskimi?”, by zaraz potem dodać: „Jak wygląda tam parkowanie?”, a na końcu zdecydować: „Jedźmy tam”. W odpowiedzi asystent udzieli jasnych wskazówek, gdzie skręcić i podświetli to miejsce na mapie.

Gemini podpowie, które dania są najlepiej oceniane przez klientów w restauracji, która właśnie mignęła za szybą. Albo czy piekarnia na trasie sprzedaje maślane rogaliki.

Kierowca będzie mógł zlecić wyszukanie interesujących go miejsc wzdłuż trasy, takich jak ciekawe budynki, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy sygnalizacja świetlna.