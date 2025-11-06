Reklama
Rozwiń
Reklama

Sztuczna inteligencja wesprze Mapy Google. „Jak przyjaciel na miejscu pasażera”

Google ulepsza swoją aplikację Mapy Google, wprowadzając do niej asystenta AI Gemini. Dzięki temu do nawigowania nie trzeba będzie używać rąk, wystarczy polecenie głosowe.

Publikacja: 06.11.2025 17:07

Sztuczna inteligencja wesprze Mapy Google. „Jak przyjaciel na miejscu pasażera”

Foto: Google

Nelly Kamińska

Aplikacja Mapy Google zyska aktualizację w postaci asystenta AI Gemini - zawiadamia Google w komunikacie. Dzięki integracji Map Google ze sztuczną inteligencją nawigacja ma być łatwiejsza i bardziej intuicyjna. „To tak, jakby mieć kompetentnego przyjaciela na miejscu pasażera, który pomoże ci dotrzeć tam, dokąd zmierzasz” czytamy w komunikacie.

Kierowca będzie mógł zadawać złożone pytania, na przykład: „Czy na mojej trasie jest niedroga restauracja z daniami wegańskimi?”, by zaraz potem dodać: „Jak wygląda tam parkowanie?”, a na końcu zdecydować: „Jedźmy tam”. W odpowiedzi asystent udzieli jasnych wskazówek, gdzie skręcić i podświetli to miejsce na mapie.

Gemini podpowie, które dania są najlepiej oceniane przez klientów w restauracji, która właśnie mignęła za szybą. Albo czy piekarnia na trasie sprzedaje maślane rogaliki.

Czytaj więcej

„Gdzieś bym poleciał”. Łowca Okazji zaproponuje kierunek, znajdzie najlepszy termin i cenę
Biura Podróży
„Gdzieś bym poleciał”. Łowca Okazji zaproponuje kierunek, znajdzie najlepszy termin i cenę

Kierowca będzie mógł zlecić wyszukanie interesujących go miejsc wzdłuż trasy, takich jak ciekawe budynki, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy sygnalizacja świetlna.

Reklama
Reklama

Gemini zapisze w kalendarzu spotkania i wydarzenia

Na polecenie kierowcy Gemini połączy się z jego kalendarzem i zapisze w nim wydarzenie lub spotkanie (na przykład „Dodaj wydarzenie w kalendarzu - trening siatkówki o 17:00”).

Użytkownik będzie mógł również zgłaszać asystentowi utrudnienia w ruchu, mówiąc na przykład „Widzę wypadek” lub „Wygląda na to, że droga przed nami jest zalana”, by uzyskać raport o sytuacji na drodze. A wszystko bez odrywania rąk od kierownicy.

Gemini w nawigacji zostanie wkrótce udostępnione na urządzeniach Android i iOS wszędzie tam, gdzie działa Gemini,  a wdrażanie w Android Auto trwa.

Czytaj więcej

Lawinowo rośnie użycie sztucznej inteligencji przez turystów. „Czasem tylko zmyśla”
Biura Podróży
Lawinowo rośnie użycie sztucznej inteligencji przez turystów. „Czasem tylko zmyśla”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Google nawigacja

Aplikacja Mapy Google zyska aktualizację w postaci asystenta AI Gemini - zawiadamia Google w komunikacie. Dzięki integracji Map Google ze sztuczną inteligencją nawigacja ma być łatwiejsza i bardziej intuicyjna. „To tak, jakby mieć kompetentnego przyjaciela na miejscu pasażera, który pomoże ci dotrzeć tam, dokąd zmierzasz” czytamy w komunikacie.

Kierowca będzie mógł zadawać złożone pytania, na przykład: „Czy na mojej trasie jest niedroga restauracja z daniami wegańskimi?”, by zaraz potem dodać: „Jak wygląda tam parkowanie?”, a na końcu zdecydować: „Jedźmy tam”. W odpowiedzi asystent udzieli jasnych wskazówek, gdzie skręcić i podświetli to miejsce na mapie.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Chiny przedłużają program bezwizowego wjazdu. Skorzystają na tym także Polacy
Zanim Wyjedziesz
Chiny przedłużają program bezwizowego wjazdu. Skorzystają na tym także Polacy
Zdjęcia będą robione wszystkim podróżnym, zarówno przyjeżdżającym, jak i wyjeżdżającym. Niezależnie
Zanim Wyjedziesz
Jedziesz do Stanów Zjednoczonych? Przygotuj się na nowy warunek wjazdu
Spotkanie poświęcone dalmatyńskiemu posiłkowi musiało odbyć się przy stołach. Goście mieli okazję sp
Zanim Wyjedziesz
Środkowa Dalmacja promowała się w Warszawie. „Przyjedźcie do nas na marendę”
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Od 4 listopada goście indywidualni wejdą do Wielkiego Muzeum Egipskiego
Zanim Wyjedziesz
Od 4 listopada goście indywidualni wejdą do Wielkiego Muzeum Egipskiego
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama