Do Gruzji tylko z obowiązkową polisą. „Nieubezpieczeni turyści obciążają szpitale”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji precyzuje, że polisa ubezpieczeniowa może być wystawiona przez gruzińską lub zagraniczną firmę ubezpieczeniową, w formie papierowej lub elektronicznej, dodatkowo przetłumaczona na język gruziński lub angielski.

Reklama Reklama

Suma ubezpieczeniowa nie powinna być niższa niż 30 tysięcy lari (równowartość 40 tysięcy złotych), a dokument ubezpieczenia musi zawierać kilka informacji: strony umowy ubezpieczenia, obszar objęty ubezpieczeniem, przedmiot ubezpieczenia, ubezpieczane ryzyka, wysokość sumy ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej, miejsce i warunki płatności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, przy czym polisa powinna obejmować cały okres pobytu turysty w Gruzji. Jeśli obejmuje tylko jego część, jest uważana za nieważną.

Z obowiązku nabywania ubezpieczenia ustawa zwalnia kilka kategorii podróżnych, między innymi posiadaczy wiz dyplomatycznych, urzędowych, służbowych i specjalnych, akredytowanych pracowników misji dyplomatycznych, przedstawicielstw konsularnych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych i równorzędnych przedstawicielstw oraz członków ich rodzin posiadających akredytację, osoby, których wjazd do Gruzji jest przewidziany na mocy traktatów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Gruzję, również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów i osób.

Wzmocnić bezpieczeństwo turystów

Zgodnie z przepisami turyści muszą być przygotowani na okazanie dokumentu ubezpieczeniowego przy przekraczaniu granic gruzińskich drogą lotniczą, morską i lądową.