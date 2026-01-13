Do Gruzji tylko z obowiązkową polisą. „Nieubezpieczeni turyści obciążają szpitale”

Aktualizacja: 13.01.2026 17:30 Publikacja: 13.01.2026 10:11
Zgodnie z nowymi przepisami turyści podróżujący do Gruzji muszą mieć ubezpieczenie zdrowotne
Foto: EPA, Zurab Kurtsikidze
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji precyzuje, że polisa ubezpieczeniowa może być wystawiona przez gruzińską lub zagraniczną firmę ubezpieczeniową, w formie papierowej lub elektronicznej, dodatkowo przetłumaczona na język gruziński lub angielski.
Suma ubezpieczeniowa nie powinna być niższa niż 30 tysięcy lari (równowartość 40 tysięcy złotych), a dokument ubezpieczenia musi zawierać kilka informacji: strony umowy ubezpieczenia, obszar objęty ubezpieczeniem, przedmiot ubezpieczenia, ubezpieczane ryzyka, wysokość sumy ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej, miejsce i warunki płatności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, przy czym polisa powinna obejmować cały okres pobytu turysty w Gruzji. Jeśli obejmuje tylko jego część, jest uważana za nieważną.
Z obowiązku nabywania ubezpieczenia ustawa zwalnia kilka kategorii podróżnych, między innymi posiadaczy wiz dyplomatycznych, urzędowych, służbowych i specjalnych, akredytowanych pracowników misji dyplomatycznych, przedstawicielstw konsularnych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych i równorzędnych przedstawicielstw oraz członków ich rodzin posiadających akredytację, osoby, których wjazd do Gruzji jest przewidziany na mocy traktatów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Gruzję, również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów i osób.
Czytaj więcej
Od początku roku kierowcy podróżujący po Włoszech płacą więcej za przejazd autostradami. Wzrosły...
Zgodnie z przepisami turyści muszą być przygotowani na okazanie dokumentu ubezpieczeniowego przy przekraczaniu granic gruzińskich drogą lotniczą, morską i lądową.
Władze Gruzji zapewniają, że nie chcą zniechęcać turystów do przyjazdów, ale zwiększyć ich bezpieczeństwo podczas pobytu i przy okazji zapobiec obciążaniu szpitali publicznych kosztami leczenia nieubezpieczonych obcokrajowców.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosła liczba turystów zagranicznych, którzy wymagają leczenia szpitalnego, ale nie posiadają ubezpieczenia. Doprowadziło to do nadwyrężenia zasobów publicznej służby zdrowia i pogłębienia się chaosu prawnego związanego z odpowiedzialnością za rachunki medyczne pozostawione przez nieubezpieczonych pacjentów.
Polacy mogą przekraczać granice Gruzji przy pomocy paszportu lub dowodu osobistego (ważnego przynajmniej 6 miesięcy przed datą planowanego pobytu w Gruzji). Wizy nie są wymagane, o ile podróż trwa krócej niż 365 dni.
Czytaj więcej
Do końca stycznia papierowe karty wjazdu i wyjazdu, które turyści podróżujący do Egiptu musieli w...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Od początku ferii zimowych górskie ośrodki Grupy PKL szykują dla swoich gości sporo atrakcji – zawiadamiają Pols...
Ministerstwo Turystyki Izraela podało statystyki dotyczące liczby turystów w 2025 roku. Było ich w sumie 1,3 mil...
Hiszpania przygotowuje się do uruchomienia sieci "schronień klimatycznych" w budynkach publicznych, które zapewn...
Od początku roku kierowcy podróżujący po Włoszech płacą więcej za przejazd autostradami. Wzrosły taryfy na niema...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas