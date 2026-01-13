Reklama

Do Gruzji tylko z obowiązkową polisą. „Nieubezpieczeni turyści obciążają szpitale”

Zgodnie z zapisami gruzińskiej ustawy o turystyce od 1 stycznia 2026 roku każdy zagraniczny turysta przekraczający granice Gruzji ma obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i od nieszczęśliwych wypadków.

Publikacja: 13.01.2026 10:11

Zgodnie z nowymi przepisami turyści podróżujący do Gruzji muszą mieć ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z nowymi przepisami turyści podróżujący do Gruzji muszą mieć ubezpieczenie zdrowotne

Foto: EPA, Zurab Kurtsikidze

Pela Krzyżewska

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji precyzuje, że polisa ubezpieczeniowa może być wystawiona przez gruzińską lub zagraniczną firmę ubezpieczeniową, w formie papierowej lub elektronicznej, dodatkowo przetłumaczona na język gruziński lub angielski.

Suma ubezpieczeniowa nie powinna być niższa niż 30 tysięcy lari (równowartość 40 tysięcy złotych), a dokument ubezpieczenia musi zawierać kilka informacji: strony umowy ubezpieczenia, obszar objęty ubezpieczeniem, przedmiot ubezpieczenia, ubezpieczane ryzyka, wysokość sumy ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej, miejsce i warunki płatności oraz datę rozpoczęcia i zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, przy czym polisa powinna obejmować cały okres pobytu turysty w Gruzji. Jeśli obejmuje tylko jego część, jest uważana za nieważną.

Z obowiązku nabywania ubezpieczenia ustawa zwalnia kilka kategorii podróżnych, między innymi posiadaczy wiz dyplomatycznych, urzędowych, służbowych i specjalnych, akredytowanych pracowników misji dyplomatycznych, przedstawicielstw konsularnych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych i równorzędnych przedstawicielstw oraz członków ich rodzin posiadających akredytację, osoby, których wjazd do Gruzji jest przewidziany na mocy traktatów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Gruzję, również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów i osób.

Czytaj więcej

Przejazd autostradami podrożał przez inflację
Zanim Wyjedziesz
Kierowcy płacą więcej za włoskie autostrady. Rząd niezadowolony, ale przegrywa w sądzie

Wzmocnić bezpieczeństwo turystów

Zgodnie z przepisami turyści muszą być przygotowani na okazanie dokumentu ubezpieczeniowego przy przekraczaniu granic gruzińskich drogą lotniczą, morską i lądową.

Reklama
Reklama

Władze Gruzji zapewniają, że nie chcą zniechęcać turystów do przyjazdów, ale zwiększyć ich bezpieczeństwo podczas pobytu i przy okazji zapobiec obciążaniu szpitali publicznych kosztami leczenia nieubezpieczonych obcokrajowców.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrosła liczba turystów zagranicznych, którzy wymagają leczenia szpitalnego, ale nie posiadają ubezpieczenia. Doprowadziło to do nadwyrężenia zasobów publicznej służby zdrowia i pogłębienia się chaosu prawnego związanego z odpowiedzialnością za rachunki medyczne pozostawione przez nieubezpieczonych pacjentów.

Polacy mogą przekraczać granice Gruzji przy pomocy paszportu lub dowodu osobistego (ważnego przynajmniej 6 miesięcy przed datą planowanego pobytu w Gruzji). Wizy nie są wymagane, o ile podróż trwa krócej niż 365 dni. 

Czytaj więcej

Wypełnianie papierowych kart przylotu i odlotu odchodzi do lamusa
Zanim Wyjedziesz
Egipt upraszcza zasady wjazdu. Znikają denerwujące papierowe formularze

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Gruzja ubezpieczenie
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Jedna z tras do jazdy na nartach i snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej
Zanim Wyjedziesz
Parki światła i nowa wieża widokowa. Polskie ośrodki narciarskie gotowe na ferie
Turyści wracają do Izraela. Chętnie polecą ten kraj znajomym
Zanim Wyjedziesz
Turyści wracają do Izraela. Chętnie polecą ten kraj znajomym
Hiszpania ma sposób na zabójcze upały – szykuje „schronienia klimatyczne”
Zanim Wyjedziesz
Hiszpania ma sposób na zabójcze upały – szykuje „schronienia klimatyczne”
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Przejazd autostradami podrożał przez inflację
Zanim Wyjedziesz
Kierowcy płacą więcej za włoskie autostrady. Rząd niezadowolony, ale przegrywa w sądzie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama