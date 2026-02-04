Reklama

Bilety lotnicze staniały. To zmobilizowało Polaków do planowania podróży

Średnia cena biletu lotniczego kupionego w styczniu wyniosła 615 złotych, czyli o prawie 10 procent mniej niż rok wcześniej i o ponad 18 procent mniej w porównaniu z minionym sezonem letnim – wynika z danych Fru.pl.

Publikacja: 04.02.2026 14:28

Bilety lotnicze staniały. To zmobilizowało Polaków do planowania podróży

Foto: Adobe Stock

Nelly Kamińska

Styczeń to okres, kiedy Polacy najintensywniej polują na okazje lotnicze i planują wyjazdy na kolejne miesiące – pisze w komunikacie platforma rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl.

W styczniu bilety lotnicze są najtańsze. W 2026 roku średnia cena biletu kupionego w tym miesiącu wyniosła 615 złotych, czyli o prawie 10 procent mniej niż w styczniu 2025 roku i o ponad 18 procent mniej w porównaniu z sezonem letnim 2025 roku. Rok wcześniej średnia cena biletu rezerwowanego w pierwszym miesiącu roku przekraczała 680 złotych, a w lecie 750 złotych. Dane te pokazują, że początek roku sprzyja elastycznemu planowaniu wyjazdów i pozwala podróżnym realnie oszczędzać – podkreśla Fru.

Użytkownicy Fru ruszyli na zakupy tuż po długim weekendzie noworocznym. Od mniej więcej 5 stycznia sprzedaż zaczęła wyraźnie rosnąć, a największe jej nasilenie platforma odnotowała w połowie i pod koniec miesiąca.

Średni czas między zakupem biletu a wylotem skrócił się z 57 dni rok wcześniej do 54 dni. Krótsze są również same pobyty – obecnie trwają średnio 6,3 dnia, podczas gdy rok wcześniej było to 7 dni.

Czytaj więcej

Bułgaria kolejny tydzień taniała w polskich biurach podróży
Biura Podróży
W biurach podróży ciąg dalszy przeceny Bułgarii i marszu po rekord Wysp Kanaryjskich
Reklama
Reklama

Europa wciąż wygrywa, ale styl podróżowania się zmienia

Użytkownicy platformy Fru.pl najczęściej rezerwowali loty do Rzymu, Barcelony i Mediolanu. Za nimi uplasowały się Alicante, Malaga, Paryż i Londyn. W porównaniu z zeszłym rokiem wyraźnie zyskuje Malta, która coraz częściej pojawia się w planach zimowych i wiosennych wyjazdów.

Zmienia się też sposób podróżowania. Aż 41 procent wszystkich wyjazdów zarezerwowanych w styczniu to podróże solo, a kolejne 33,5 procent – podróże w duecie. To potwierdza rosnący trend elastycznych, indywidualnych podróży, które łatwo dopasować do własnego stylu życia i kalendarza – stwierdza Fru.

Styczeń 2026 obfitował w cenowe okazje. Loty w jedną stronę na trasach z Oslo do Polski, z Gdańska do Kopenhagi czy z Warszawy do Mediolanu można było zarezerwować już za około 60 złotych. Bilety w dwie strony na popularne trasy z Gdańska (najtańsze miasto wylotowe) do Göteborga, Londynu i Sztokholmu oraz z Warszawy do Brukseli i Mediolanu kosztowały od około 120–150 złotych.

Czytaj więcej

Turcja zajmuje w rankingu sprzedaży Wakacje.pl pierwsze miejsce
Biura Podróży
Rośnie sprzedaż wakacji. Dwie trzecie Polaków wybiera trzy kraje: Turcję, Egipt i Grecję

Rezerwacje lotów do Włoch rosną dwu- i trzycyfrowo

Dane Fru pokazują, że w 2026 roku wyraźnie rośnie zainteresowanie Włochami. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba rezerwacji lotów do Werony wzrosła o 120 procent, do Palermo o 82 procent, do Bolonii o 57 procent, do Mediolanu o 49 procent, do Wenecji o 46 procent, a do Neapolu o 41 procent. Prawdziwym zaskoczeniem są mniej oczywiste kierunki, takie jak Brindisi (plus 974 procent) czy Lamezia Terme (plus 473 procent). To sygnał, że Polacy coraz chętniej wybierają mniej oczywiste trasy i szukają nowych miejsc do odkrycia.

Fru prognozuje, że kolejny wyraźny wzrost sprzedaży nastąpi w miesiącach letnich, szczególnie w czerwcu i lipcu. 

Reklama
Reklama

Opracowanie na podstawie danych własnych Fru za okres od 1 stycznia do 2 lutego 2026 roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Włochy bilet lotniczy Fru.pl city break
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
W plebiscycie „Zimowe gwiazdy Travelist” najlepszą na zimowy wypoczynek miejscowością górską zostało
Zanim Wyjedziesz
Zakopane, Kołobrzeg, a może zoo? Internauci wybrali najlepsze miejsca na zimę
Tej zimy Polacy wyjątkowo chętnie podróżują do Włoch. Najpopularniejszym kierunkiem jest Rzym
Zanim Wyjedziesz
Polacy szturmują Włochy. Trzycyfrowe wzrosty rezerwacji lotów do popularnych miast
Lotniczy paraliż w USA. LOT wśród linii dotkniętych burzą Fern
Zanim Wyjedziesz
Lotniczy paraliż w USA. LOT wśród linii dotkniętych burzą Fern
Międzynarodowe lotnisko w Atlancie już kilka dni temu demonstrowało, jak przygotowane jest do ataku
Zanim Wyjedziesz
Zimowa burza przetacza się przez Stany Zjednoczone. Tysiące odwołanych lotów
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama