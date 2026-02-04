Bilety lotnicze staniały. To zmobilizowało Polaków do planowania podróży

Styczeń to okres, kiedy Polacy najintensywniej polują na okazje lotnicze i planują wyjazdy na kolejne miesiące – pisze w komunikacie platforma rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl.

Reklama Reklama

W styczniu bilety lotnicze są najtańsze. W 2026 roku średnia cena biletu kupionego w tym miesiącu wyniosła 615 złotych, czyli o prawie 10 procent mniej niż w styczniu 2025 roku i o ponad 18 procent mniej w porównaniu z sezonem letnim 2025 roku. Rok wcześniej średnia cena biletu rezerwowanego w pierwszym miesiącu roku przekraczała 680 złotych, a w lecie 750 złotych. Dane te pokazują, że początek roku sprzyja elastycznemu planowaniu wyjazdów i pozwala podróżnym realnie oszczędzać – podkreśla Fru.

Użytkownicy Fru ruszyli na zakupy tuż po długim weekendzie noworocznym. Od mniej więcej 5 stycznia sprzedaż zaczęła wyraźnie rosnąć, a największe jej nasilenie platforma odnotowała w połowie i pod koniec miesiąca.

Średni czas między zakupem biletu a wylotem skrócił się z 57 dni rok wcześniej do 54 dni. Krótsze są również same pobyty – obecnie trwają średnio 6,3 dnia, podczas gdy rok wcześniej było to 7 dni.