Bilety lotnicze staniały. To zmobilizowało Polaków do planowania podróży

Aktualizacja: 04.02.2026 17:04 Publikacja: 04.02.2026 14:28
Foto: Adobe Stock
Styczeń to okres, kiedy Polacy najintensywniej polują na okazje lotnicze i planują wyjazdy na kolejne miesiące – pisze w komunikacie platforma rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl.
W styczniu bilety lotnicze są najtańsze. W 2026 roku średnia cena biletu kupionego w tym miesiącu wyniosła 615 złotych, czyli o prawie 10 procent mniej niż w styczniu 2025 roku i o ponad 18 procent mniej w porównaniu z sezonem letnim 2025 roku. Rok wcześniej średnia cena biletu rezerwowanego w pierwszym miesiącu roku przekraczała 680 złotych, a w lecie 750 złotych. Dane te pokazują, że początek roku sprzyja elastycznemu planowaniu wyjazdów i pozwala podróżnym realnie oszczędzać – podkreśla Fru.
Użytkownicy Fru ruszyli na zakupy tuż po długim weekendzie noworocznym. Od mniej więcej 5 stycznia sprzedaż zaczęła wyraźnie rosnąć, a największe jej nasilenie platforma odnotowała w połowie i pod koniec miesiąca.
Średni czas między zakupem biletu a wylotem skrócił się z 57 dni rok wcześniej do 54 dni. Krótsze są również same pobyty – obecnie trwają średnio 6,3 dnia, podczas gdy rok wcześniej było to 7 dni.
Czytaj więcej
Rozchodzą się drogi dwóch popularnych kierunków wakacyjnych. O ile ceny Wysp Kanaryjskich biją ko...
Użytkownicy platformy Fru.pl najczęściej rezerwowali loty do Rzymu, Barcelony i Mediolanu. Za nimi uplasowały się Alicante, Malaga, Paryż i Londyn. W porównaniu z zeszłym rokiem wyraźnie zyskuje Malta, która coraz częściej pojawia się w planach zimowych i wiosennych wyjazdów.
Zmienia się też sposób podróżowania. Aż 41 procent wszystkich wyjazdów zarezerwowanych w styczniu to podróże solo, a kolejne 33,5 procent – podróże w duecie. To potwierdza rosnący trend elastycznych, indywidualnych podróży, które łatwo dopasować do własnego stylu życia i kalendarza – stwierdza Fru.
Styczeń 2026 obfitował w cenowe okazje. Loty w jedną stronę na trasach z Oslo do Polski, z Gdańska do Kopenhagi czy z Warszawy do Mediolanu można było zarezerwować już za około 60 złotych. Bilety w dwie strony na popularne trasy z Gdańska (najtańsze miasto wylotowe) do Göteborga, Londynu i Sztokholmu oraz z Warszawy do Brukseli i Mediolanu kosztowały od około 120–150 złotych.
Czytaj więcej
Największy agent turystyczny w kraju, Wakacje.pl, podsumował sprzedaż wyjazdów letnich. Jak pisze...
Dane Fru pokazują, że w 2026 roku wyraźnie rośnie zainteresowanie Włochami. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba rezerwacji lotów do Werony wzrosła o 120 procent, do Palermo o 82 procent, do Bolonii o 57 procent, do Mediolanu o 49 procent, do Wenecji o 46 procent, a do Neapolu o 41 procent. Prawdziwym zaskoczeniem są mniej oczywiste kierunki, takie jak Brindisi (plus 974 procent) czy Lamezia Terme (plus 473 procent). To sygnał, że Polacy coraz chętniej wybierają mniej oczywiste trasy i szukają nowych miejsc do odkrycia.
Fru prognozuje, że kolejny wyraźny wzrost sprzedaży nastąpi w miesiącach letnich, szczególnie w czerwcu i lipcu.
Opracowanie na podstawie danych własnych Fru za okres od 1 stycznia do 2 lutego 2026 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Plebiscyt „Zimowe gwiazdy Travelist” wyłonił najlepsze miejsca na zimowy wypoczynek w Polsce. Głosami internautó...
Włochy cieszą się tej zimy wyjątkowo dużym zainteresowaniem turystów z zagranicy. Łączna liczba pasażerów podróż...
Zimowa burza Fern doprowadziła w weekend do odwołania ponad 10 tysięcy lotów w Stanach Zjednoczonych. Skutki odc...
Wschodnie wybrzeże USA szykuje się na jedno z najpotężniejszych uderzeń zimy w tej dekadzie. Burza Fern, która r...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas