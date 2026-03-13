Nowa atrakcja dla dzieci w Poznaniu. „Doskonały powód, by odwiedzić nasze miasto”

Przy Placu Wolności w Poznaniu, w sąsiedztwie Muzeum Narodowego i Biblioteki Raczyńskich, powstaje Kiciokociolandia – pierwsze muzeum poświęcone Kici Koci, jednej z najpopularniejszych bohaterek polskiej literatury dziecięcej – informuje w komunikacie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT).

Bestsellerowa seria książek o Kici Koci opowiada o codziennych doświadczeniach kilkuletnich dzieci. Stworzona przez Anitę Głowińską bohaterka towarzyszy im w odkrywaniu świata – podczas wizyt u lekarza, w przedszkolu, w czasie zabaw z rówieśnikami. Do tej pory ukazało się ponad 70 tytułów w 20 milionach egzemplarzy. Wybrane tytuły zostały przetłumaczone także na inne języki.

Kicia Kocia obecna jest nie tylko w książkach, ale także w animacjach, serialach i na produktach dla dzieci – od zabawek i puzzli, po ubrania i artykuły szkolne.