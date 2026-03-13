Nowa atrakcja dla dzieci w Poznaniu. „Doskonały powód, by odwiedzić nasze miasto”

Po Wielkanocy pierwsi goście będą mogli odwiedzić Kiciokociolandię – pierwsze w Polsce muzeum poświęcone Kici Koci, które powstaje w Poznaniu
Przy Placu Wolności w Poznaniu, w sąsiedztwie Muzeum Narodowego i Biblioteki Raczyńskich, powstaje Kiciokociolandia – pierwsze muzeum poświęcone Kici Koci, jednej z najpopularniejszych bohaterek polskiej literatury dziecięcej – informuje w komunikacie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT).
Bestsellerowa seria książek o Kici Koci opowiada o codziennych doświadczeniach kilkuletnich dzieci. Stworzona przez Anitę Głowińską bohaterka towarzyszy im w odkrywaniu świata – podczas wizyt u lekarza, w przedszkolu, w czasie zabaw z rówieśnikami. Do tej pory ukazało się ponad 70 tytułów w 20 milionach egzemplarzy. Wybrane tytuły zostały przetłumaczone także na inne języki.
Kicia Kocia obecna jest nie tylko w książkach, ale także w animacjach, serialach i na produktach dla dzieci – od zabawek i puzzli, po ubrania i artykuły szkolne.
Logo Kiciokociolandii
Muzeum odwzorowuje świat Kici Koci, a każda sala inspirowana jest scenami z książek. Wszystkie elementy wyposażenia zostały dostosowane do wieku, wzrostu i możliwości poznawczych najmłodszych odwiedzających. W muzeum znajdzie się również Małe Kino, w którym dzieci będą mogły obejrzeć specjalnie przygotowaną animację z bohaterką serii.
– Projekt opiera się na założeniu, że w znajomej przestrzeni dziecko czuje się pewnie, a poczucie bezpieczeństwa sprzyja odkrywaniu, samodzielności, koncentracji i sprawczości. Zainteresowanie i zaangażowanie dziecka w naukę poprzez zabawę jest kluczowe – niech więc Kicia Kocia pomoże naszym dzieciom się rozwijać – mówi redaktor naczelna poznańskiego wydawnictwa Media Rodzina, które jest organizatorem projektu, Joanna Nowakowska, cytowana w komunikacie.
Partnerem projektu jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
– Muzeum Kici Koci ma wszystko, by od pierwszego dnia stać się jedną z ulubionych atrakcji dla dzieci w Poznaniu. Jestem przekonany, że dla wielu rodzin będzie to także doskonały powód, by zaplanować wizytę w naszym mieście – mówi prezes PLOT Jan Mazurczak.
Pierwsi goście będą mogli odwiedzić muzeum niedługo po Wielkanocy. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony internetowy system sprzedaży biletów – przewidziano w nim bilety rodzinne i zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Poznańskiej Karty Turystycznej.
