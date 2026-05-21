Murcja, choć nadal mniej rozpoznawalna niż inne regiony Hiszpanii, warta jest poznania z wielu względów – przekonywali przedstawiciele tego regionu podczas spotkania promocyjnego, zorganizowanego w ubiegłym tygodniu w Warszawie przez Biuro Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce.

Leżącą na południowo-wschodnim wybrzeżu Murcję wyróżnia słoneczna pogoda przez niemal cały rok, naturalny charakter, autentyczność i różnorodność krajobrazów – od wybrzeża przez żyzne równiny (huerta) po pachnące rozmarynem góry, opowiadała Mónica Meroño Fernández z regionalnego biura turystyki (Instituto de Turismo de la Región de Murcia).

– To region, który zachował swoją oryginalność i prawdziwe oblicze – zaznaczyła.

Atutem Murcji jest też mniejsze zatłoczenie w porównaniu z bardziej znanymi częściami hiszpańskiego wybrzeża.

Gastronomia jako styl życia i turystyczna wizytówka Murcji

Jednym z filarów oferty turystycznej regionu jest gastronomia. Nie jest to jednak wyłącznie produkt turystyczny, ale przede wszystkim pasja, element tożsamości i styl życia mieszkańców.

– W Murcji gastronomię przeżywamy bardzo intensywnie – to uczta dla wszystkich zmysłów, w której łączą się świeżość i jakość produktu, autentyczny smak i gościnność – podkreślała Mónica Meroño Fernández.

– Murcja to region rolniczy, nazywamy ją ogrodem Europy. Odległość, którą pokonują produkty, by trafić z pola na talerz, jest minimalna – to podstawa naszego podejścia do gastronomii – dodała.

Specjałów lokalnej kuchni można próbować na targach, festynach, w barach, ale też w restauracjach wyróżnionych gwiazdkami Michelina.

Smaki Murcji kuszą turystów

– Od kilku lat prowadzimy kampanię promującą turystykę kulinarną i widzimy już jej efekty – coraz więcej turystów wybiera Murcję właśnie ze względu na gastronomię, rosną też ich wydatki – podkreśliła Mónica Meroño Fernández.

Na warszawskie spotkanie przyjechał również jeden z kulinarnych ambasadorów Murcji Pablo González. Poprowadził warsztaty przygotowywania tapas w wersji „fine dining” – González jako szef kuchni restauracji Cabaña Buenavista ma bowiem dwie gwiazdki Michelina.

Pablo González podzielił się też wrażeniami z wycieczki po Warszawie. – Dzisiejsza Warszawa pokazuje najdobitniej, że Polacy to ludzie niezłomni i pracowici. To wspaniałe miasto, które dzięki sile ducha mieszkańców wygląda tak jak wygląda – skomplementował.

Pod okiem „gwiazdkowego” szefa kuchni Pablo Gonzáleza uczestnicy konferencji przygotowali tradycyjne tapas Foto: Nelly Kamińska

Turystyka w Murcji rośnie

Jak podaje portal murciatoday.com, powołując się na dane Narodowego Instytutu Statystycznego (INE), w 2025 roku Murcję odwiedziło rekordowe ponad 1,5 miliona turystów – to o 3 procent więcej niż rok wcześniej (to także więcej niż średnia krajowa, która wynosi 1,9 procent).

Turystyka zagraniczna rosła szybciej niż krajowa, w niektórych miesiącach dwucyfrowo – na przykład w lipcu wzrost wyniósł 14 procent a w październiku aż 44 procent, co było najlepszym wynikiem w całej Hiszpanii.

Turyści wykupili łącznie 3,5 miliona noclegów (plus 3,2 procent, dla porównania w skali całej Hiszpanii – plus 1 procent). Średnia cena noclegu w Murcji wyniosła 76,4 euro, podczas gdy średnia hiszpańska to 127,7 euro.

Według danych portalu euroweeklynews.com, od stycznia do października 2025 roku wydatki turystów zagranicznych w Murcji osiągnęły rekordowy poziom 1,5 miliarda euro – to 13,8 procent (187,7 miliona euro) więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Jednocześnie dzienne wydatki turystów były mniejsze niż średnia hiszpańska.

W tym samym okresie średni czas pobytu w Murcji wyniósł 11,2 dnia, znacznie przekraczając średnią krajową wynoszącą siedem dni.

Polski rynek z potencjałem

Najwięcej turystów przyjeżdża do Murcji z Wielkiej Brytanii. Wysoko w statystykach są także Francja, Portugalia, Belgia, Holandia i Niemcy.

Coraz bardziej widoczni są również Polacy, zauważa Mónica Meroño Fernández. Na przykład chętnie kupują w Murcji nieruchomości.

– Dlatego polski rynek jest dla nas bardzo interesujący i stąd nasza obecność w Warszawie – podsumowuje przedstawicielka biura turystyki.