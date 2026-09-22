Pod koniec 2025 roku Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Ekosystemów indonezyjskiego Ministerstwa Leśnictwa wydała okólnik, który formalnie kończy możliwość organizowania przejażdżek na słoniach w obiektach ochrony przyrody i turystycznych w całym kraju.

Reklama Reklama

Jak podaje organizacja World Animal Protection, wdrażanie przepisów monitoruje Balijska Agencja Ochrony Zasobów Naturalnych. Obiektom, które nie zastosują się do nowych regulacji, może grozić cofnięcie zezwoleń na działalność.

Jednym z ostatnich miejsc oferujących przejażdżki na słoniach był Mason Elephant Park na Bali. Obiekt zakończył tę działalność 25 stycznia 2026 roku, po otrzymaniu oficjalnych ostrzeżeń. Według World Animal Protection obecnie przechodzi na inne formy turystyki.

Koniec z zadawaniem bólu tresowanym słoniom

World Animal Protection, powołując się na ekspertów i naukowców zajmujących się dobrostanem zwierząt, wskazuje, że jazda na słoniach może wiązać się z metodami tresury powodującymi stres i ból. Według organizacji praktyki stosowane w celu przyzwyczajenia zwierząt do obecności jeźdźców ograniczają ich naturalne zachowania i mogą prowadzić do długotrwałych konsekwencji fizycznych i psychicznych.

Organizacja podkreśla, że jej badania dotyczące turystyki przyrodniczej na Bali i w Azji Południowo-Wschodniej dokumentowały problemy związane z wykorzystywaniem słoni do rozrywki i bezpośrednich kontaktów z turystami.

W ocenie World Animal Protection zakończenie przejażdżek oznacza rezygnację z praktyk, które organizacja uznaje za szkodliwe. Słonie mają dzięki temu mieć więcej możliwości zachowywania się w sposób naturalny, m.in. socjalizowania się, żerowania i kąpania.

World Animal Protection wskazuje, że decyzja Indonezji wpisuje się w szerszą zmianę podejścia do turystyki przyrodniczej. Coraz więcej obiektów i kierunków ma koncentrować się na obserwacji dzikich zwierząt, edukowaniu i chronieniu przyrody, zamiast na bezpośrednim kontakcie z nimi czy wykorzystywaniu ich do przejażdżek.

Organizacja powołuje się w tym kontekście na swoje raporty, w tym „Checking out of cruelty” i „Holidays that Harm”, w których opisano sposób wykorzystywania dzikich zwierząt w turystyce. Według organizacji tego rodzaju aktywności nie przynoszą korzyści ochronie przyrody.

Szefowa kampanii World Animal Protection Suzanne Milthorpe, określiła decyzję indonezyjskiego rządu jako ważny krok w kierunku ochrony dzikich zwierząt. Jak wskazała, zakończenie przejażdżek na słoniach ma być sygnałem dla branży turystycznej dotyczącym rozwoju odpowiedzialnej turystyki opartej na samym obserwowaniu dzikiej przyrody.

Milthorpe podkreśliła również, że w działania na rzecz zakończenia przejażdżek na słoniach zaangażowani byli mieszkańcy Indonezji, Australii i Nowej Zelandii. W ramach inicjatywy organizacji zebrano ponad 10 tysięcy podpisów wzywających Mason Elephant Park do zrezygnowania z tej atrakcji.

Turystyczne rozrywki – tak, ale bez bólu zwierząt

World Animal Protection zachęca podróżnych, aby przed wybraniem rozrywek sprawdzali, czy nie wiążą się one z wykorzystywaniem zwierząt. Organizacja rekomenduje wybieranie miejsc, które umożliwiają obserwowanie słoni i innych dzikich zwierząt z poszanowaniem ich dobrostanu.

Podróżni mogą również wspierać firmy turystyczne stosujące polityki dotyczące dobrostanu zwierząt oraz oferujące atrakcje, które – według organizacji – wspierają ochronę środowiska i zrównoważony rozwój lokalnych społeczności.

World Animal Protection zaznacza jednocześnie, że zakaz wprowadzony w Indonezji powinien być elementem szerszych działań na rzecz ograniczenia wykorzystywania dzikich zwierząt w turystyce. Organizacja zapowiada dalsze działania na rzecz zakończenia innych form rozrywki z udziałem zwierząt, w tym pokazów przypominających występy cyrkowe i bezpośrednich interakcji z dzikimi zwierzętami.