Obrońcy zwierząt kontra biuro podróży TUI: Stop męczeniu zwierząt!

Dwoje protestujących z organizacji PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) wyszło na scenę podczas debaty na temat dotyczącej zrównoważonego rozwoju odbywającej się na trwających właśnie targach turystycznych WTM London z transparentami. Ich apel skierowany był do szefa biura podróży TUI a dotyczył zaprzestania sprzedaży wycieczek, w czasie których ogląda się pokazy zwierząt.

Aktywiści PETA wtargnęli na scenę podczas wystąpienia menedżerów biur podróży. Protestowali przeciwko wycieczkom organizowanym przez TUI UK PETA

„Przestańcie wspierać znęcanie się nad orkami, zlikwidujcie parki morskie” – można było przeczytać na transparentach.

Biuro podróży TUI organizuje wycieczki do parków morskich, obrońcy zwierząt protestują

Peter Kruger, poproszony o ustosunkowanie się do tej sytuacji, powiedział, że firma ustanowiła wysokie, niezależne standardy, według których ocenia usługodawców, z jakimi współpracuje – opisuje tę sytuację brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.

PETA stwierdziła jednak, że decyzja TUI o kontynuowaniu sprzedaży wycieczek do parków takich jak SeaWorld w Orlando na Florydzie i Loro Parque na Teneryfie, to „wstyd dla całej branży turystycznej”. „Ponad 202 tysiące zwolenników organizacji PETA zaapelowało do TUI o usunięcie parków morskich ze swoich programów” – dodaje grupa.