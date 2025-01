Hiszpania bierze się za mieszkania dla turystów. "Ten rynek trzeba kontrolować"

Premier chce również, by system ulg podatkowych dotyczył wyłącznie promocji niedrogich mieszkań na wynajem. Zakup domów przez obcokrajowców niebędących rezydentami Unii Europejskiej powinien być z kolei ograniczony. Konkretnie chodzi o podatek, który będą musieli zapłacić w wypadku zakupu – ma on wzrosnąć do 100 procent wartości nieruchomości.