Autobusem przez Europę. 520 miast w letnim rozkładzie Flixbusa

Jak informuje przewoźnik w komunikacie prasowym, obecnie na jego platformie współpracuje 160 linii autobusowych, które bezpośrednio z Polski docierają do 22 krajów. Wśród dostępnych kierunków, oprócz połączeń lądowych, znajdują się linie obejmujące przeprawę promem, którymi na jednym bilecie można dotrzeć do Finlandii, Norwegii, a od maja również do Wielkiej Brytanii.

W zeszłym roku z samej Warszawy liczba dostępnych połączeń wynosiła około 280, dzisiaj sięga 400 Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich

– W zeszłym roku ogłosiliśmy rekordową siatkę połączeń z prawie 450 miejscami dostępnymi bezpośrednio z Polski. Dziś ta liczba wynosi ponad 520. W maju otworzyliśmy pierwsze połączenie FlixBusa z Warszawy do Londynu. Oprócz dodawania nowych kierunków, zwiększamy częstotliwość połączeń. W zeszłym roku z samej Warszawy liczba połączeń wynosiła około 280, dzisiaj sięga 400. A to nie koniec, na ten rok zaplanowaliśmy jeszcze kilka niespodzianek – zapowiada dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich Michał Leman.

Do oferty FlixBusa dołączyło ponad 70 nowych kierunków

W tym roku do oferty FlixBusa dołączyło ponad 70 nowych kierunków. Wśród polskich miast, które pojawiły się w siatce połączeń, znajdują się między innymi: Kazimierz Dolny i Mikołajki. Nowymi kierunkami międzynarodowymi są między innymi: Rzym, Como, Wenecja, St. Gallen, Étretat oraz Londyn. Jak zapowiada przewoźnik, w kolejnych miesiącach w ofercie FlixBusa pojawią się nowe destynacje.

Na zdecydowanej większości swoich tras, zielone autobusy kursują codziennie, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Dzięki nocnym kursom pasażerowie mogą dotrzeć do miejsca docelowego nad ranem, mając przed sobą cały dzień na wakacyjne aktywności.