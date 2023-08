W biurach podróży wrześniowe wakacje dużo tańsze niż sierpniowe. Wyłamuje się Egipt

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w wypadku Maroka i Portugalii - o 2278 i 1105 złotych. Mniejsze zniżki Traveldata wyliczyła w odniesieniu do Hiszpanii kontynentalnej, Majorki, Cypru i Malty – o 690, 568, 546 i 378 złotych. W niedużym stopniu wzrosły ceny wyjazdów do Włoch i Albanii - o 49 i 6 złotych, staniały zaś do Tunezji - o 47 złotych.

Niskie ceny wróciły w TUI

W porównaniach średnich cen wycieczek w największych biurach podróży liczonych rok do roku, wyszło, że jedynie ETI i Primy Holiday miały ceny niższe niż przed rokiem, chodziło o 620 i 130 złotych.

Jeśli chodzi o wyższe ceny, to eksperci z Traveldaty, dostrzegli je na najniższym poziomie w Sun & Funie, Best Reisen i Itace – różnica rok do roku wyniosła w ich wypadku 10, 140 i 210 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem od 340 złotych (Grecos) do prawie 700 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwsze miejsce wrócił po kilku tygodniach TUI Poland z liczbą 46 ofert, który wyprzedził pod tym względem Corala Travel z liczbą 36 ofert i Itakę z liczbą 35 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty znaleźli w Coralu Travel (5 ), Join UP!, Anexie Tour i Eximie Tours (po 3), w wypadku Grecji przodowały w niskich cenach Itaka (10), Rainbow (7) i Coral Travel (5), Wysp Kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (6 ), Turcji Itaka (5) i TUI Poland (3), Tunezji Coral Travel (5) i Exim Tours (4), a Bułgarii TUI Poland (3) i Exim Tours (2 oferty) – wylicza Traveldata w raporcie.