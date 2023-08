Traveldata: Wzrost cen wyjazdów przyspieszył. Najbardziej Grecji, najmniej Turcji

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, w pierwsze miejsce utrzymał TUI Poland z liczbą 47 takich ofert, który wyprzedził Itakę z 37 najtańszymi ofertami i Corala Travel z liczbą 33 tanich ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty ujawnili w ofercie Eximu Tours, Anexa (po 4), Rainbowa, Join UP!, Best Reisen i TUI Poland (po 2 oferty), do Grecji najtaniej wysyłały klientów Itaka (10), Grecos (8) i Rainbow (5), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (9) i Itaka (6), do Turcji Coral Travel (5) i TUI Poland (4), do Tunezji Exim Tours (5) i Oasis (3), a do Bułgarii - TUI Poland (3) i Exim Tours (2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku poprawiło swoją pozycję jedynie biuro Itaka, a mianowicie w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, zaś biura TUI Poland i Coral Travel przeważnie utrzymały atrakcyjność swoich ofert na wiodących kierunkach” - wyciągają wnioski autorzy analizy.

Raport zamykają zaś tabelą z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne.

W czterdziestym piątym zestawieniu dla sezonu lato 2023 do tabeli wszedł Grecos, z miejsca siódmego na pozycję pierwszą, a Anex z pozycji szóstej na czwartą. Wypadły natomiast z niej Exim Tours i Coral Travel.