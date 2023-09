Traveldata: Październikowe wyjazdy z biurami podróży droższe, ale tańsze

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu miały Anex (5), Join Up (4), Itaka i TUI Poland (po 3), do Grecji Itaka (9) i Exim Tours (7), na Wyspy Kanaryjskie Itaka (10) i TUI Poland (9), do Turcji Itaka, TUI Poland (po 5) i Rainbow (3), do Tunezji TUI Poland (5) i Best Reisen (3), a do Bułgarii Exim Tours (3) – wylicza Traveldata.

„W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Turcji, biuro Coral Travel w Egipcie i Tunezji, a biuro Itaka w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich” – podsumowuje Traveldata.

Na koniec raportu zamieszcza tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najniższych cenach. W porównaniu z poprzednim tygodniem do tabeli weszły Join Up (z pozycji trzynastej na pierwszą), Itaka (z miejsca szóstego na trzecie) i Sun & Fun (z ósmego na piąte), a opuściły ją Anex i Best Reisen.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Zestawienie obejmuje drugie porównanie cen wycieczek z wylotem w pierwszym pełnym tygodniu października, czyli od 2 do 8 października. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 14 września 2023 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 7 września 2023 roku, a w porównaniach cen rok do roku, z cenami zebranymi 15 września 2022 roku.