Hamowanie wzrostu cen w biurach podróży. Ale nie Grecji, Turcji i Bułgarii

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią roczną zmianę kosztów cen wycieczek po raz dwudziesty czwarty od ponad dwóch lat sprzyjał organizatorom. W wyniku połączonego wpływu nadal dość niskich cen paliwa i silnego złotego, skala ich pozytywnego oddziaływania - choć niższa w wielu ostatnich tygodniach - była w minionym tygodniu nadal wysoka i zawierała się w przedziale -235/-245 złotych, podczas gdy przed tygodniem wynosiła -285/-295 złotych, a przed dwoma tygodniami - 370/-380 złotych” - odnotowują autorzy raportu.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Z najpopularniejszych krajów najbardziej wzrosła średnia cena Grecji, Turcji i na Wyspy Kanaryjskie - o 627, 413 i 313 złotych. Znacząco mniejsze były zwyżki cen Bułgarii, o 111 złotych, a jeszcze bardziej obniżyły się ceny wyjazdów do Egiptu - o 178 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii - o 1574 złotych. Mniejsze na Majorce, Cyprze i w Hiszpanii kontynentalnej, średnio 629, 598 i 515 złotych. W niedużym stopniu wzrosły ceny wyjazdów na Maltę, do Włoch i Tunezji - o 56, 40 i 27 złotych, a staniały wycieczki do Albanii - o 45 złotych – piszą autorzy opracowania.

W porównaniu średnich cen wycieczek we wrześniu 2023 roku, rok do roku, spadek cen Traveldata zauważyła jedynie w ETI i Primie Holiday - o około 710 i 90 złotych. Z kolei najmniejszy wzrost odnotowano w Sun & Funie i Itace - o 80 i 90 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 160 złotych (TUI Poland) do 930 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, w porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2023 roku na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 50 ofert, za nim Itaka z liczbą 43 ofert i Coral Travel z liczbą takich 34 ofert.