Traveldata: W biurach podróży koniec lata w cenie. Egipt bierze górę nad Turcją

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Wśród wiodących kierunków w ciągu roku podrożały wycieczki na Wyspy Kanaryjskie, do Grecji, do Turcji i do Bułgarii – o 303, 232, 131 i 58 złotych. A wyraźnie obniżyła się cena wyjazdu do Egiptu - o 161 złotych.

Jeśli chodzi o mniej uczęszczane kierunki, to największe zwyżki cen w ujęciu rocznym eksperci z Traveldaty odnotowali w wypadku Portugalii, o 1345 złotych, Malty, o 912 złotych, Cypru, o 560 złotych, Włoch, o 405 złotych i Hiszpanii kontynentalnej - o 291 złotych. Bardzo mało, bo o 36 złotych, podrożała Majorka. Staniały natomiast wycieczki do Tunezji - o 60 złotych.

Awans Grecosa w tabeli cen

Jak piszą autorzy raportu, którzy porównali ceny wyjazdów również w poszczególnych biurach podróży, porównując ceny z ostatniego roku, niższe średnie ceny miały w minionym tygodniu ETI, Prima Holiday, Itaka i Sun & Fun - o 1160 (sic!), 400, 90 i 40 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 230 złotych (TUI Poland) do około 660 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce przypadło TUI Poland z liczbą 53 takich ofert, dugie Coralowi Travel z liczbą 41 ofert, a trzecie Itace z liczbą 38 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty odnaleźli w tym, co oferowały Coral Travel (6), TUI Poland (5) i Join UP! (3), jeśli chodzi o Grecję, to Itaka (9), Exim Tours (7) i Grecos (4), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (10) i Itaka (9), do Turcji TUI Poland (6), Coral Travel (5), do Tunezji Itaka (3), Exim Tours, Best Reisen (po 2), a do Bułgarii Exim Tours (3).