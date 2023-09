Traveldata: Wrześniowe wyjazdy z biurami podróży pod znakiem obniżek

Grecos kończy sezon z niskimi cenami

Traveldata przyjrzała się też cenom według poszczególnych biur podróży. Okazało się, że tylko ETI i Sun & Fun miały średnie ceny niższe niż przed rokiem - o 580 i 90 złotych. Z kolei najmniej wzrosły one w Primie Holiday i Grecosie - o 140 i 220 złotych. W pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 230 złotych (Best Reisen) do prawie 1150 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce nadal zajmował TUI Poland z liczbą 55 ofert. Za nim była Itaka z 51 takimi ofertami i Coral Travel z liczbą 38 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wyjazdów do Egiptu eksperci Traveldaty znaleźli w Itace (4), Coralu Travel, Join UP! i Sun & Funie (po 3). Jeśli chodzi o podróże do Grecji, to w Grecosie i Itace (po 12), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (12) i Itace (7), do Turcji w Itace (7) i TUI Poland (5), do Tunezji w Itace, Eximie i Sun & Funie (po 4, a do Bułgarii w Itace (3) i Coralu Travel (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Bułgarii, a biuro Coral Travel w Bułgarii – odnotowują autorzy analizy.

A cały materiał kończą tabelą z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu sprzedawały wyjazdy po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.