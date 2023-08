Traveldata: Koniec wakacji, a Grecja i Turcja nie przestają drożeć

Były też kierunki, których średnia cena spadła w ostatnim roku. To Włochy, Malta, Albania i Tunezja. Ich ceny były mniejsze odpowiednio o 261, 116, 103 i 65 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek na wrzesień 2023 roku spadek cen Traveldata odnotowała jedynie w ofercie biur podróży ETI, Prima Holiday i Sun & Fun - o 500, 180 i 120 złotych. Z kolei najmniejszy wzrost miały Itaka i Best Reisen - o 120 i 200 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem od 300 (TUI Poland) do 1000 złotych.

TUI na czele

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu, w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, najlepiej wypadł TUI Poland z liczbą takich 53 ofert. Za nim Itaka z 45 ofertami i Coral Travel z liczbą 39 ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty odnaleźli w ofercie TUI Poland (7) i Join UP! (4), do Grecji w tym co oferowała Itaka (11), Grecos (8) i TUI Poland (6), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11) i Itaka (8), do Turcji Itaka (5), TUI Poland i Coral Travel (po 4), do Tunezji Exim Tours (4) i Sun & Fun (3), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Itaka (2 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, a biuro Itaka w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich oraz w Tunezji, Turcji i Bułgarii” - konkludują autorzy opracowania.