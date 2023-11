Grupa eSky i Aegean: Usprawniamy komunikację i obsługę klienta

Czytaj więcej Biura Podróży ESky z rekordowym wynikiem finansowym. Europa Środkowo-Wschodnia motorem rozwoju W 2022 roku Grupa eSky, właściciel platformy do organizacji podróży, zanotowała rekordowe wyniki finansowe. Zysk EBITDA był większy o niemal połowę, a sprzedaż o 78 procent względem 2021 roku. Wzrosła też liczba klientów - do 3,1 miliona z 2,2 miliona w 2021 roku.

Grupa eSky to właściciel platformy do organizacji podróży. Obecnie eSky oferuje swoje usługi w ponad 50 krajach. Na platformie można rezerwować loty, noclegi, city breaki, pakiety lot plus nocleg, a także produkty dodatkowe, takie jak ubezpieczenia, wynajem samochodów, przejazdy z i na lotniska, atrakcje. Firma zakończyła 2022 rok z rekordowym wynikiem EBITDA na poziomie ponad 90 milionów złotych.

Aegean i spółka zależna Olympic Air przewiozły w 2022 roku 12,5 miliona pasażerów, a w 2023 planują zwiększyć ich liczbę do 18 milionów. Siatka połączeń obejmuje 165 kierunków w 46 krajach, w tym w samej Grecji. Flota liczy 76 samolotów (m.in. airbusów A320 i A321 neo).