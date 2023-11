Gdzie Polacy chcą spędzić zimowy urlop? Dubaj i Tajlandia na czele

- Azja, szczególnie daleka, od zawsze była popularna wśród klientów biur podróży. Z powodu pandemii zamknęła się jako jeden z pierwszych regionów świata i otworzyła jako jeden z ostatnich. Teraz, kiedy znów można tam swobodnie podróżować, klienci chętnie do niej wracają, na co touroperatorzy szybko reagują, rozbudowując ofertę. W tym roku bezpośrednio z Polski można polecieć nie tylko do Tajlandii, ale też do Wietnamu i Sri Lanki - wskazuje szefowa działu rozwoju produktu w Wakacje.pl Anna Podpora.

W tym sezonie zimowym bez przesiadania się (w niektórych wypadkach z międzylądowaniem) będzie można polecieć nie tylko do Tajlandii, Wietnamu czy Sri Lanki, ale też do ZEA, Omanu, Kenii, na Zanzibar, Wyspy Zielonego Przylądka, do Dominikany, Meksyku, na Kubę, do Brazylii i na Margaritę. Poza Warszawą bezpośrednie rejsy realizowane są z Katowic, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gdańska.

Coraz częściej z portów lokalnych, najczęściej w styczniu

Nadal największy udział w sprzedaży oferty egzotycznej ma Lotnisko Chopina w Warszawie, widać jednak wzrost znaczenia portów lokalnych. O ile w wypadku Warszawy dynamika, licząc rok do roku, liczona jest dwucyfrowo, to już w wypadku Katowic i Wrocławia nawet trzycyfrowo. To wszystko dzięki wprowadzaniu do siatki kolejnych, popularnych kierunków. Na przykład w stolicy Dolnego Śląska zdecydowanym liderem sprzedaży jest Kenia.

Wakacje.pl

Klienci biur podróży najchętniej rezerwują wycieczki do dalekich krajów na styczeń.

- Pierwsza połowa stycznia to co prawda szczyt sezonu w dalekich krajach, ale jednocześnie nieco mniej popularny okres wyjazdowy wśród Polaków. To czas po świętach Bożego Narodzenia i sylwestrze, ale jeszcze przed feriami zimowymi, wówczas łatwiej znaleźć atrakcyjną ofertę. Z kolei w drugiej połowie miesiąca rozpoczyna się przerwa szkolna w województwach mazowieckim i dolnośląskim, a także opolskim i zachodniopomorskim. Ich stolice to dość duże aglomeracje, których mieszkańcy dobrze zarabiają - wyjaśnia Miłowski.