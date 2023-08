Rainbow otwiera nowe loty na Margaritę. "Niekwestionowana królowa zimy"

Pierwszy lot zaplanowano na piątek, 10 listopada 2023 roku, a ostatni na piątek, 29 marca 2024 roku. Loty odbywać się będą co tydzień airbusem A330-300 z 289 miejscami. Samolot będzie należał do hiszpańskiej linii lotniczej Plus Ultra.

W poprzednim sezonie zimowym Rainbow latał na Margaritę z Warszawy. - Margarita jest niekwestionowaną królową nadchodzącej zimy – mówi cytowany w komunikacie lotniska i touroperatora prezes Rainbowa Maciej Szczechura. -Ogromne zainteresowanie tym karaibskim kierunkiem nie dziwi nas. Turystów przyciągają tam rozległe białe plaże otoczone bujną zielenią, egzotyczna kuchnia, atrakcyjne hotele, a wszystko to w bardzo dobrej cenie. Ze względu na duże zainteresowanie Margaritą zdecydowaliśmy się uruchomić nowe połączenie z Katowic do Porlamar. Siatka połączeń z Katowic do dalekich, egzotycznych krajów wygląda imponująco, poza Wenezuelą latamy przecież stąd jeszcze do Dominikany, Meksyku, Wietnamu, Tajlandii i na Kubę.

W sezonie zima 2023/2023, podobnie jak w dwóch poprzednich sezonach zimowych, Rainbow ma z Katowice Airport bogatą ofertą egzotycznych wakacji. Biuro prowadzi sprzedaż na aż sześciu dalekodystansowych kierunkach wakacyjnych z bezpośrednim przelotem z Pyrzowic, są to: Varadero na Kubie, Cancun w Meksyku, Phu Quoc w Wietnamie, Puerto Plata w Dominikanie, Bangkok w Tajlandii i tegoroczna nowość, czyli Margarita w Wenezueli. Trasy do Cancun, Puerto Platy i Bangkoku obsługiwane będą zużyciem 252-miejscowego boeinga 787-8 Dreamliner LOT-u. Z kolei na Margaritę, do Phu Quoc i do Varadero turyści z katowickiego lotniska polecą szerokokadłubowym airbusem A330-300 linii lotniczej Plus Ultra.